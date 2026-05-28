Agribank An Khê Đông Gia Lai tặng kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Đak Pơ

THÚY DIỆN
(GLO)- Sáng 28-5, Agribank Chi nhánh An Khê Đông Gia Lai đã tổ chức trao tặng kiosk y tế thông minh tiếp đón tự động cho Trung tâm Y tế Đak Pơ. Tham dự buổi lễ có đại diện Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai, Agribank Chi nhánh An Khê Đông Gia Lai cùng lãnh đạo xã Đak Pơ.

Agribank An Khê Đông Gia Lai tặng kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Đak Pơ. Ảnh: Thúy Diện

Kiosk y tế thông minh là thiết bị hỗ trợ người dân tự đăng ký khám bệnh, lấy số thứ tự, quét căn cước công dân gắn chip, sử dụng bảo hiểm y tế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thiết bị giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm tải cho bộ phận tiếp đón và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế, hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử và xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, thuận tiện cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Pơ Nguyễn Minh Cảnh thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai và Agribank Chi nhánh An Khê Đông Gia Lai đã quan tâm, đồng hành cùng ngành y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Kiosk y tế thông minh giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm tải cho bộ phận tiếp đón và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Ảnh: Thúy Diện

Việc đưa vào sử dụng kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Đak Pơ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

