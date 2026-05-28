(GLO)- Sáng 28-5, Agribank Chi nhánh An Khê Đông Gia Lai đã tổ chức trao tặng kiosk y tế thông minh tiếp đón tự động cho Trung tâm Y tế Đak Pơ. Tham dự buổi lễ có đại diện Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai, Agribank Chi nhánh An Khê Đông Gia Lai cùng lãnh đạo xã Đak Pơ.

Agribank An Khê Đông Gia Lai tặng kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Đak Pơ. Ảnh: Thúy Diện

Kiosk y tế thông minh là thiết bị hỗ trợ người dân tự đăng ký khám bệnh, lấy số thứ tự, quét căn cước công dân gắn chip, sử dụng bảo hiểm y tế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Thiết bị giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm tải cho bộ phận tiếp đón và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế, hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử và xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, thuận tiện cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Pơ Nguyễn Minh Cảnh thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai và Agribank Chi nhánh An Khê Đông Gia Lai đã quan tâm, đồng hành cùng ngành y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Kiosk y tế thông minh giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm tải cho bộ phận tiếp đón và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Ảnh: Thúy Diện

Việc đưa vào sử dụng kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Đak Pơ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.