Agribank An Khê Đông Gia Lai tặng kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Đak Pơ

Kiosk y tế thông minh là thiết bị hỗ trợ người dân tự đăng ký khám bệnh, lấy số thứ tự, quét căn cước công dân gắn chip, sử dụng bảo hiểm y tế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.
Thiết bị giúp giảm thời gian chờ đợi, giảm tải cho bộ phận tiếp đón và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
Đây là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế, hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử và xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, thuận tiện cho người dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Pơ Nguyễn Minh Cảnh thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn đến Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai và Agribank Chi nhánh An Khê Đông Gia Lai đã quan tâm, đồng hành cùng ngành y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Việc đưa vào sử dụng kiosk y tế thông minh tại Trung tâm Y tế Đak Pơ được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.