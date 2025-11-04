Kiosk y tế thông minh: Nhiều tiện ích

(GLO)- Kiosk y tế thông minh có nhiều chức năng giúp người dân có thể tự đăng ký khám-chữa bệnh qua xác thực thẻ căn cước; tra cứu thông tin, lấy số thứ tự khám bệnh một cách nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi tại quầy.

Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku, kiosk y tế thông minh được bố trí tại khu vực tiền sảnh tiếp đón bệnh nhân.

Đến đây khám bệnh, bà Phạm Thị Thực (SN 1962, ở tổ 4, phường Pleiku) chia sẻ: “Qua hướng dẫn của nhân viên y tế, tôi thao tác trên kiosk để lấy số thứ tự khám bệnh. Đồng thời, tôi có thể tra cứu các thông tin cá nhân liên quan đến lịch sử khám, chữa bệnh ngay trên máy”.

Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku hướng dẫn người dân sử dụng kiosk y tế thông minh để đăng ký khám bệnh. Ảnh: Sơn Ca

Song song với việc đưa kiosk y tế thông minh vào vận hành, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku đã bố trí nhân viên y tế hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân làm quen với việc sử dụng thiết bị này để đăng ký khám bệnh, lựa chọn dịch vụ, tra cứu thông tin về chi phí dịch vụ…

Chị Nguyễn Thị Giang-nhân viên Khoa Khám bệnh-cho biết: “Tùy theo đối tượng bệnh nhân mà việc thao tác, sử dụng có khác nhau. Đa số bệnh nhân lớn tuổi cần vài lần thực hành thao tác mới quen. Nếu bệnh nhân đã quen thì sẽ chủ động đăng ký, lấy số thứ tự khám bệnh trên kiosk.

Đối với bệnh nhân là người dân tộc thiểu số, chúng tôi chủ động hỗ trợ, hướng dẫn nhằm giúp bà con nhanh chóng, thuận tiện trong việc đăng ký khám, chữa bệnh”.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku-thông tin: “Hiện nay, Bệnh viện đang hoàn thiện bệnh án điện tử. Kiosk y tế thông minh là một trong những thành phần của bệnh án điện tử.

Việc đưa vào vận hành kiosk y tế thông minh là một thành tố quan trọng, hỗ trợ bệnh nhân chủ động đăng ký khám bệnh, lấy số thứ tự mà không phải qua bộ phận tiếp đón, góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân”.

Bệnh nhân có thể tra cứu thông tin, lịch sử khám chữa bệnh trên kiosk y tế thông minh. Ảnh: Sơn Ca

Ngành Y tế tỉnh xác định, chuyển đổi số là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tính đến nay, toàn ngành đã hoàn thành bệnh án điện tử tại 40 đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, bao gồm tất cả các BVĐK, chuyên khoa và trung tâm y tế (TTYT).

Cùng với đó, hệ thống kiosk y tế thông minh được lắp đặt và đưa vào vận hành, tiếp đón người bệnh một cách văn minh, thuận tiện.

Với tinh thần đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số, tại khu vực phía Tây Gia Lai, các ngân hàng thương mại đã tích cực đồng hành cùng các bệnh viện, TTYT thực hiện chuyển đổi số, tài trợ kiosk y tế thông minh nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng.

Đồng thời, giúp đội ngũ y, bác sĩ nâng cao hiệu quả dịch vụ, quản lý hồ sơ, giảm tải thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Đơn cử BIDV Gia Lai hiện đang tích cực tài trợ, trao tặng 6 kiosk y tế thông minh cho Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku, Bệnh viện Nhi Gia Lai, Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai và các TTYT: Mang Yang, Đak Đoa, An Khê.

Các ngân hàng thương mại tích cực đồng hành cùng ngành y tế thực hiện chuyển đổi số thông qua việc tài trợ kiosk y tế thông minh. Ảnh: Sơn Ca

Ông Vũ Hà Sơn-Phó Giám đốc BIDV Gia Lai-cho biết: “BIDV Gia Lai rất tự hào khi có cơ hội đồng hành cùng các bệnh viện, TTYT trong hành trình ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình y tế hướng đến nền y tế hiện đại, thân thiện và nhân văn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”.

Theo ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế: “Tính đến ngày 30-9, các bệnh viện, TTYT tại khu vực phía Tây Gia Lai đã triển khai xong bệnh án điện tử, hoàn thành trong vòng 45 ngày, sớm hơn so với thời gian dự kiến ban đầu”.

Thông tin từ Sở Y tế, sau khi ngành Y tế tỉnh triển khai bệnh án điện tử ở địa bàn phía Đông tỉnh đã nhận được sự quan tâm, đồng hành hỗ trợ của các ngân hàng thương mại như HDBank, BIDV và đơn vị cung ứng phần mềm như Viettel, góp phần tích cực vào kết quả triển khai bệnh án điện tử thành công trong vòng 30 ngày.

Một điểm rất đáng ghi nhận là giữa các ngân hàng thương mại có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc triển khai kiosk y tế thông minh, gia tăng số lượng kiosk được tài trợ và đưa vào vận hành tại các bệnh viện, TTYT.