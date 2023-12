Chuyển đổi số hướng đến nền y tế thông minh

Số hóa nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Trong chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Y tế xác định: Đến năm 2025 phải xây dựng được nền y tế thông minh với 3 nội dung chính là phòng bệnh thông minh, KCB thông minh, quản trị y tế thông minh. Tại Gia Lai, công tác chuyển đổi số được ngành Y tế quan tâm triển khai nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế hiệu quả, được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, trọn đời.

Bác sĩ Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế-thông tin: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 3-2-2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18-4-2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Gia Lai năm 2023, Sở Y tế đã ban hành các văn bản về thực hiện công tác chuyển đổi số y tế, ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử, quản lý thông tin y tế cơ sở, phần mềm hồ sơ sức khỏe, dịch vụ KCB không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế.

Cùng với đó, Sở Y tế tập trung phát triển hạ tầng số với việc chỉ đạo các cơ sở KCB rà soát, đầu tư trang-thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhóm tiêu chí hạ tầng theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế; chỉ đạo tất cả các đơn vị trong ngành đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống mạng internet tốc độ cao, hệ thống máy tính kết nối mạng LAN, internet và các phần mềm để phục vụ công tác chuyên môn KCB, cải cách hành chính, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đáp ứng công tác quản lý văn bản và điều hành văn bản.

Trên thực tế, hầu hết các cơ sở KCB đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin như: nâng cấp mạng LAN, dung lượng đường truyền internet... đáp ứng sử dụng phần mềm chạy trên nền tảng điện toán đám mây liên tục thông suốt, kết nối liên thông dữ liệu 4 cấp từ trạm y tế tuyến xã lên Bộ Y tế và với các đơn vị liên quan. Ngoài ra, các cơ sở KCB thường xuyên được tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong KCB, tăng cường triển khai các hoạt động y tế từ xa với các bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ tư vấn KCB.

Bác sĩ Vũ Chí Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa-cho biết: Hiện nay, đơn vị đã thực hiện 100% văn bản đi, đến, hồ sơ công việc (trừ văn bản mật) được cập nhật, xử lý trên môi trường mạng qua hệ thống Quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành. Bệnh nhân được khám và cấp giấy khám sức khỏe điện tử; cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử trên hệ thống…

“Ngoài ra, đơn vị triển khai khám bệnh bảo hiểm y tế qua thẻ căn cước, VssID-Bảo hiểm xã hội số, VNeID, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phấn đấu triển khai đăng ký khám và tổ chức thực hiện các hoạt động y tế từ xa”-bác sĩ Hùng nói.

Tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku, công tác chuyển đổi số cũng đạt được những kết quả nhất định. Ông Lê Đình Hùng-Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ-chia sẻ: Đơn vị đã đầu tư hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống lấy số tự động… giúp bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi. Thông tin của bệnh nhân được lưu trữ và dễ dàng tra cứu trên hệ thống. Người bệnh nhận phiếu, đơn thuốc in rõ ràng, tránh nhầm lẫn. Đơn vị chủ động cải cách thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số, VNeID, thẻ căn cước để KCB bảo hiểm y tế; sử dụng hệ thống phần mềm KCB và thanh toán bảo hiểm y tế…; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Các trạm y tế đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng, ứng dụng phần mềm y tế cơ sở, cơ bản đáp ứng nhu cầu quản lý, KCB và một số lĩnh vực y tế dự phòng và có khả năng kết nối liên thông với các phần mềm khác.

Đồng hành xây dựng nền y tế số

Hiện nay, công tác chuyển đổi số của ngành Y tế tỉnh vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Theo đó, cơ sở hạ tầng, trang-thiết bị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các đơn vị còn chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý, nhất là tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Vấn đề này đã được tháo gỡ một phần khi vừa qua, tỉnh được phân bổ 22 máy tính xách tay, 168 máy tính bàn và 20 đầu đọc do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Bộ Y tế cho ngành Y tế tỉnh.

Toàn bộ số thiết bị công nghệ thông tin trên đã được bàn giao cho 17 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi tỉnh quản lý, sử dụng để phục vụ công tác quản lý dữ liệu, báo cáo thống kê về sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lý Minh Thái: Ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số y tế, nhất là các nền tảng số do Bộ Y tế chỉ đạo (nền tảng hỗ trợ tư vấn KCB từ xa; nền tảng quản lý tiêm chủng; nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; nền tảng quản lý trạm y tế xã…); triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cùng với đó, tiếp tục triển khai chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; thực hiện chuyển đổi hoạt động ngành Y tế trên môi trường mạng; tập trung đào tạo nhân lực chuyển đổi số từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở… góp phần phát triển ngành và nâng cao chất lượng KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân.