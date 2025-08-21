Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn áp dụng bệnh án điện tử từ ngày 1-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 20-8, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn công bố áp dụng chính thức bệnh án điện tử (EMR) từ ngày 1-9-2025. Đây là cơ sở khám-chữa bệnh công lập đầu tiên của tỉnh Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử.

gen-h-gioi-thieu.jpg
Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn giới thiệu lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Ảnh: T.K

Việc triển khai bệnh án điện tử được Bệnh viện thực hiện qua nhiều giai đoạn gồm: chuẩn hóa quy trình khám-chữa bệnh, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư thiết bị, kiểm thử hệ thống và thẩm định đạt chuẩn.

img-9323.jpg
Bác sĩ Võ Ngọc Phải, Giám đốc Bệnh viện cho rằng việc triển khai bệnh án điện tử không chỉ thay đổi về hình thức lưu trữ hồ sơ bệnh án, mà là bước chuyển mình mạnh mẽ về phương thức quản lý, chăm sóc và điều trị. Ảnh: T.K

Cụ thể, ngày 28-3-2025, Bệnh viện bắt đầu xây dựng đề án trình Sở Y tế phê duyệt và đến ngày 30-6 đã hoàn tất thẩm định. Từ ngày 1-7, đơn vị triển khai chạy thử nghiệm, nâng cấp hạ tầng, đầu tư thiết bị, kiểm thử hệ thống, đánh giá độ ổn định, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và thông báo cho Bảo hiểm Xã hội để thực hiện thanh toán bằng dữ liệu bệnh án điện tử.

gen-o-bam-nut.jpg
Các đại biểu bấm nút công bố áp dụng bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: T.K

Từ ngày 1-9, bệnh án điện tử sẽ chính thức được áp dụng trong toàn Bệnh viện, giúp tối ưu hóa quy trình khám-chữa bệnh. Dữ liệu được số hóa, lưu trữ và kết nối liên thông, cho phép bác sĩ truy xuất nhanh chóng, chính xác. EMR không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người bệnh và đội ngũ y bác sĩ.

quality-restoration-20250820170515948-1.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Tuyết Nhung biểu dương nỗ lực của tập thể Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: T.K

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn có quy mô 240 giường bệnh, hoạt động trên 2 lĩnh vực chuyên khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Tổ chức bộ máy gồm 7 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng và 4 phòng chức năng, với 184 cán bộ, nhân viên. Đơn vị đang thực hiện trên 80% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Tin tức

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Tin tức

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Tin tức

(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân bằng Căn cước công dân. Ảnh: Thảo Khuy

Kinh nghiệm tích lũy tạo thế chủ động

Tin tức

(GLO)-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) được xem là một bước tiến quan trọng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Sức khỏe

(GLO)- Tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, nhiều bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Điều đáng nói, sau thời gian điều trị khỏi bệnh về nhà, họ lại tái nghiện rượu, khiến gia đình xung đột, người thân xa lánh, mái ấm đổ vỡ...

Thuốc Femancia

Gia Lai: Cảnh báo về thuốc Femancia và hai sản phẩm thực phẩm không còn hiệu lực lưu hành

Tin tức

(GLO)- Sở Y tế vừa ban hành văn bản thông báo thu hồi toàn bộ thuốc Femancia, số đăng ký VD-27929-17, do vi phạm mức độ 2 theo quy định của Bộ Y tế. Đây là loại thuốc có dạng viên nang cứng, chứa sắt nguyên tố (dưới dạng sắt fumarat) và acid folic, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun sản xuất.

null