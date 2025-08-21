Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn áp dụng bệnh án điện tử từ ngày 1-9

(GLO)-Chiều 20-8, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn công bố áp dụng chính thức bệnh án điện tử (EMR) từ ngày 1-9-2025. Đây là cơ sở khám-chữa bệnh công lập đầu tiên của tỉnh Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử.

Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn giới thiệu lộ trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Ảnh: T.K

Việc triển khai bệnh án điện tử được Bệnh viện thực hiện qua nhiều giai đoạn gồm: chuẩn hóa quy trình khám-chữa bệnh, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư thiết bị, kiểm thử hệ thống và thẩm định đạt chuẩn.

Bác sĩ Võ Ngọc Phải, Giám đốc Bệnh viện cho rằng việc triển khai bệnh án điện tử không chỉ thay đổi về hình thức lưu trữ hồ sơ bệnh án, mà là bước chuyển mình mạnh mẽ về phương thức quản lý, chăm sóc và điều trị. Ảnh: T.K

Cụ thể, ngày 28-3-2025, Bệnh viện bắt đầu xây dựng đề án trình Sở Y tế phê duyệt và đến ngày 30-6 đã hoàn tất thẩm định. Từ ngày 1-7, đơn vị triển khai chạy thử nghiệm, nâng cấp hạ tầng, đầu tư thiết bị, kiểm thử hệ thống, đánh giá độ ổn định, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và thông báo cho Bảo hiểm Xã hội để thực hiện thanh toán bằng dữ liệu bệnh án điện tử.

Các đại biểu bấm nút công bố áp dụng bệnh án điện tử tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: T.K

Từ ngày 1-9, bệnh án điện tử sẽ chính thức được áp dụng trong toàn Bệnh viện, giúp tối ưu hóa quy trình khám-chữa bệnh. Dữ liệu được số hóa, lưu trữ và kết nối liên thông, cho phép bác sĩ truy xuất nhanh chóng, chính xác. EMR không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người bệnh và đội ngũ y bác sĩ.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Tuyết Nhung biểu dương nỗ lực của tập thể Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: T.K

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn có quy mô 240 giường bệnh, hoạt động trên 2 lĩnh vực chuyên khoa: Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Tổ chức bộ máy gồm 7 khoa lâm sàng, 3 khoa cận lâm sàng và 4 phòng chức năng, với 184 cán bộ, nhân viên. Đơn vị đang thực hiện trên 80% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế.