Kinh nghiệm tích lũy tạo thế chủ động

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi khuyến cáo chính thức, đề nghị người tiêu dùng không mua và không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên An vị Mộc Linh do có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.