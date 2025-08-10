Người dân có thể nhận thuốc tại nhà qua VNeID từ tháng 9-2025

(GLO)- Bộ Công an thí điểm liên thông dữ liệu đơn thuốc, giúp người dân nhận thuốc tại nhà qua ứng dụng VNeID từ tháng 9, triển khai chính thức từ tháng 10-2025.

Ngày 8-8, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã ban hành kết luận phiên họp tháng 7, trong đó giao Bộ Công an triển khai liên thông dữ liệu đơn thuốc từ bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế và nhà thuốc, tích hợp đồng bộ trên VNeID.

Từ ngày 1-10, toàn quốc tiếp nhận thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử. Ảnh: baohaiphong.vn

Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ để quy định việc sử dụng thông tin đã tích hợp trên VNeID thay thế bản giấy, không được yêu cầu người dân cung cấp bản giấy khi đã có dữ liệu; khuyến khích người dân thực hiện 100% trên môi trường điện tử đối với 25 dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu đến ngày 1-10 chỉ tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử là hình thức duy nhất.

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ xây dựng dự thảo luật sửa đổi 4 luật gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Luật Công nghệ cao sửa đổi và Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, đồng thời đề xuất cơ chế khuyến khích cơ sở nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ góp vốn thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính, Công Thương triển khai hạ tầng số, phủ sóng 5G toàn quốc, thúc đẩy Internet vệ tinh. Việc này hoàn thành trong tháng 9-2025.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai liên thông đơn thuốc từ các bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế, nhà thuốc; đồng thời nghiên cứu xây dựng đám mây dữ liệu công dân tích hợp trên VNeID (nâng cấp mức 3) để hình thành nền tảng số thống nhất, giúp người dân nhận thuốc tại nhà qua ứng dụng VNeID từ tháng 9, triển khai chính thức từ tháng 10-2025.

Bộ Nội vụ cần sớm xây dựng tiêu chí, quy chế quản lý, chế độ làm việc, đãi ngộ và quy trình tuyển dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước, có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc, hoàn thành trong tháng 8-2025.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế chủ trì xây dựng và triển khai giải pháp số hóa nhằm kiểm soát hiệu quả thực phẩm giả, thuốc giả, xác định đây là 2 lĩnh vực trọng điểm cần tuyên chiến và xử lý triệt để.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành được giao kiểm tra, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng "cò làm giấy tờ" tại trung tâm phục vụ hành chính công; đồng thời đẩy mạnh chính sách thu phí "0 đồng" với dịch vụ công trực tuyến. Từ ngày 1-10, toàn quốc tiếp nhận thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử. Các tỉnh phải bố trí thiết bị, cán bộ và đoàn viên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ.