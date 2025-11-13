Bí quyết bảo quản hành tây lâu hỏng

(GLO)- Hành tây là gia vị không thể thiếu nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chúng rất nhanh hỏng và mất mùi vị. Bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn giữ hành tây tươi lâu, tiết kiệm và luôn sẵn sàng cho mọi bữa ăn.

Độ ẩm, nhiệt độ và không khí là 3 yếu tố quan trọng quyết định độ tươi của hành tây. Vì vậy, túi giấy là lựa chọn hiệu quả và dễ thực hiện nhất để bảo quản hành tây. Chất liệu giấy giúp giảm độ ẩm và hạn chế ánh sáng-nguyên nhân chính khiến hành dễ bị mốc hoặc mọc mầm.

Túi giấy là lựa chọn hiệu quả và dễ thực hiện nhất để bảo quản hành tây. Ảnh: Internet

Bạn đặt hành tây vào túi giấy có đục vài lỗ nhỏ, sau đó để ở nơi khô ráo, thoáng mát. Không nên buộc kín miệng túi vì hành cần có không khí lưu thông. Cách này giúp hành tươi trong 2-4 tuần.

Nếu không có túi giấy, bạn có thể bảo quản hành tây trong hộp nhựa hoặc hộp thủy tinh có nắp thoáng khí. Trước khi cho hành vào, hãy lót một lớp giấy báo hoặc khăn giấy bên dưới để hút ẩm. Đặt hộp ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Đây là cách bảo quản thích hợp cho vùng khí hậu nóng ẩm quanh năm.

Ngoài ra, hành tây có thể bảo quản lâu hơn khi được cất ở nơi tối và khô. Do đó, bạn hãy đặt hành tây xa ánh nắng mặt trời, bồn rửa chén và tủ lạnh.

Bên cạnh bảo quản, bạn cũng cần tránh những thói quen sai lầm có thể khiến hành nhanh hỏng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe như: không để hành tây trong tủ lạnh để tránh hút ẩm ngược, dẫn đến hành chảy nước và dễ bị mốc; không đựng hành trong túi nhựa khiến hơi ẩm bị giữ lại, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển; không để hành tây chung với khoai tây vì khoai tây tiết ra khí ethylene và hơi ẩm, khiến hành tây dễ mọc mầm, nhanh phân hủy…