Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Đức phát hiện hóa chất độc hại trong nước uống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TTXVN, SKĐS)

(GLO)- Các mẫu nước uống được kiểm tra tại Đức đều chứa nhóm hợp chất PFAS có thể gây tổn thương gan, làm tăng nguy cơ ung thư thận, ung thư tinh hoàn.

Đức phát hiện hóa chất độc hại trong nước uống (ảnh minh họa).
Đức phát hiện hóa chất độc hại trong nước uống (ảnh minh họa).

Một tổ chức môi trường của Đức vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy gần như tất cả các mẫu nước uống được kiểm tra trên toàn quốc đều có chứa dấu vết của các “hóa chất vĩnh cửu” per- và polyfluoroalkyl (PFAS) - nhóm hợp chất nhân tạo có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người và môi trường.

Theo Liên đoàn Bảo vệ Môi trường và Thiên nhiên Đức (BUND), trong tổng số 46 mẫu nước thu thập từ tháng 6 đến tháng 10 vừa qua, có 42 mẫu chứa dấu vết của PFAS. Berlin là một trong những khu vực có mẫu nước uống chứa nồng độ PFAS cao nhất, được phát hiện trong nguồn nước ở khu vực hành chính của thành phố.

"Các mẫu kiểm tra ngẫu nhiên của chúng tôi cho thấy PFAS đã xâm nhập chu trình nước của chúng ta từ lâu: từ nguồn nước mặt, nước ngầm đến nước uống"-Bà Verena Graichen-Giám đốc điều hành của BUND-cảnh báo.

Giới chuyên gia cũng cảnh báo PFAS có thể gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư thận, ung thư tinh hoàn. Đặc biệt, các hợp chất này có khả năng gây ô nhiễm vĩnh viễn nguồn nước và rất khó bị loại bỏ khỏi môi trường tự nhiên.

PFAS được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm hàng ngày như đồ dùng ngoài trời, dụng cụ nấu ăn chống dính hay mỹ phẩm. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có rất ít hợp chất PFAS thuộc nhóm được phép lưu hành được quản lý chặt chẽ tại Đức.

Mặc dù nồng độ PFAS hiện tại trong nước uống chưa đạt đến mức gây nguy hiểm ngay lập tức cho sức khỏe, việc theo dõi và kiểm soát vẫn là cần thiết để đảm bảo an toàn trong tương lai.

Việc nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng cho người tiêu dùng, giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về việc lựa chọn nguồn nước; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lọc nước để giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ PFAS.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

Sức khỏe

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

Sức khỏe

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Sức khỏe

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

Sức khỏe

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null