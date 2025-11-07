(GLO)- Các mẫu nước uống được kiểm tra tại Đức đều chứa nhóm hợp chất PFAS có thể gây tổn thương gan, làm tăng nguy cơ ung thư thận, ung thư tinh hoàn.

Đức phát hiện hóa chất độc hại trong nước uống (ảnh minh họa).

Một tổ chức môi trường của Đức vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy gần như tất cả các mẫu nước uống được kiểm tra trên toàn quốc đều có chứa dấu vết của các “hóa chất vĩnh cửu” per- và polyfluoroalkyl (PFAS) - nhóm hợp chất nhân tạo có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người và môi trường.

Theo Liên đoàn Bảo vệ Môi trường và Thiên nhiên Đức (BUND), trong tổng số 46 mẫu nước thu thập từ tháng 6 đến tháng 10 vừa qua, có 42 mẫu chứa dấu vết của PFAS. Berlin là một trong những khu vực có mẫu nước uống chứa nồng độ PFAS cao nhất, được phát hiện trong nguồn nước ở khu vực hành chính của thành phố.

"Các mẫu kiểm tra ngẫu nhiên của chúng tôi cho thấy PFAS đã xâm nhập chu trình nước của chúng ta từ lâu: từ nguồn nước mặt, nước ngầm đến nước uống"-Bà Verena Graichen-Giám đốc điều hành của BUND-cảnh báo.

Giới chuyên gia cũng cảnh báo PFAS có thể gây tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư thận, ung thư tinh hoàn. Đặc biệt, các hợp chất này có khả năng gây ô nhiễm vĩnh viễn nguồn nước và rất khó bị loại bỏ khỏi môi trường tự nhiên.

PFAS được sử dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm hàng ngày như đồ dùng ngoài trời, dụng cụ nấu ăn chống dính hay mỹ phẩm. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có rất ít hợp chất PFAS thuộc nhóm được phép lưu hành được quản lý chặt chẽ tại Đức.

Mặc dù nồng độ PFAS hiện tại trong nước uống chưa đạt đến mức gây nguy hiểm ngay lập tức cho sức khỏe, việc theo dõi và kiểm soát vẫn là cần thiết để đảm bảo an toàn trong tương lai.

Việc nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng cho người tiêu dùng, giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về việc lựa chọn nguồn nước; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lọc nước để giảm thiểu nguy cơ sức khỏe từ PFAS.