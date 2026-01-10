Bidiphar giữ vị trí Top 4 công ty dược uy tín Việt Nam năm 2025

(GLO)- Tại Lễ công bố Top 10 công ty dược uy tín năm 2025 do Vietnam Report tổ chức ngày 8-1 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) được vinh danh trong Top 4 công ty dược uy tín nhất Việt Nam.

Thứ hạng của Bidiphar được xác lập dựa trên hệ thống đánh giá khoa học, khách quan của Vietnam Report với 3 tiêu chí trọng tâm gồm: năng lực tài chính vững chắc; uy tín truyền thông; mức độ tín nhiệm của giới chuyên môn và cộng đồng.

Bidiphar được vinh danh tại Lễ công bố. Ảnh: ĐVCC

Việc có mặt trong vị trí Top 4 trong 10 công ty uy tín cho thấy sự ổn định, phát triển bền vững của Bidiphar trong bối cảnh thị trường dược phẩm ngày càng cạnh tranh, đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm, năng lực nghiên cứu - sản xuất và trách nhiệm xã hội.

Thời gian qua, Bidiphar không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, khẳng định thương hiệu Bidiphar sau 46 năm trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bảng xếp hạng Top 10 công ty dược uy tín hằng năm của Vietnam Report được xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu tài chính, khảo sát chuyên gia trong ngành và đánh giá truyền thông. Đây được xem là một trong những thước đo uy tín của doanh nghiệp dược tại Việt Nam.