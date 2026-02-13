Giá trị sức khỏe bất ngờ của lá chanh không nên bỏ qua

(GLO)- Từ căn bếp gia đình đến các bài thuốc dân gian, lá chanh không chỉ đơn thuần là gia vị mà còn góp phần hỗ trợ sức khỏe theo nhiều cách khác nhau.

Theo Đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính ôn, có tác dụng chỉ khái (giảm ho) và sát khuẩn đường hô hấp. Tinh dầu của lá chanh khi đi vào khoang mũi giúp làm loãng đờm, thông mũi và giảm tình trạng nghẹt mũi hiệu quả.

Lá chanh không chỉ đơn thuần là gia vị mà còn góp phần hỗ trợ sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Ảnh: N.U

Với các hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ, lá chanh giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn và virus. Khi đun lá chanh lấy nước uống hoặc xông hơi, các tinh dầu như limonene và citral sẽ kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, nâng cao hàng rào phòng thủ tự nhiên.

Bên cạnh đó, hợp chất flavonoid có trong lá chanh đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền của thành mạch máu, giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn, từ đó giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định.

Mặt khác, flavonoid còn được chứng minh có khả năng làm giảm stress oxy hóa. Đây là yếu tố quan trọng gây tổn thương tế bào beta của tuyến tụy - nơi sản sinh insulin. Nhờ đó, kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả hơn.

Ngoài ra, lá chanh còn có khả năng kích thích các enzym tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra trơn tru. Đối với những người thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu hoặc co thắt dạ dày, việc sử dụng lá chanh trong món ăn hoặc uống trà lá chanh giúp làm dịu cơ trơn ống tiêu hóa.

Để tận dụng lợi ích của lá chanh, phương pháp phổ biến nhất là nấu nước uống hoặc sử dụng như một loại trà. Ảnh: Internet

Từ xa xưa, lá chanh cũng được phụ nữ Việt sử dụng như một loại "dầu gội" thảo dược giúp tóc đen mượt và chắc khỏe. Các tinh dầu và axit hữu cơ trong lá chanh có khả năng tẩy sạch gàu, ngăn ngừa nấm da đầu và kích thích các nang tóc phát triển.

Để tận dụng lợi ích của lá chanh, phương pháp phổ biến nhất là nấu nước uống hoặc sử dụng như một loại trà.

Bạn có thể sử dụng 10-15 lá chanh tươi, rửa sạch rồi đem đun sôi với 1 lít nước trong 10-15 phút, sau đó để nguội và uống trong ngày. Riêng phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.