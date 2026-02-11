Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực Tết từ rất sớm. Trong thời gian nghỉ Tết, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, toàn viện tổ chức trực 3 cấp gồm: trực lãnh đạo, trực chuyên môn và trực các bộ phận hậu cần.

Các khoa, phòng được bố trí nhân lực đầy đủ, không giải quyết nghỉ phép, nghỉ bù trong dịp này, nhằm bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận, xử trí mọi tình huống cấp cứu.

“Bệnh viện đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, hóa chất, các nhóm máu và rà soát toàn bộ hệ thống trang thiết bị. Tất cả máy móc đều được vận hành thử để kịp thời phát hiện, khắc phục các hư hỏng nhỏ.

Đồng thời, các tổ kiểm tra được thành lập nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời điều chỉnh những nội dung còn thiếu” - bác sĩ Võ Thành Nam Bình cho biết.

Các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai được bố trí nhân lực đầy đủ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyễn Dũng

Thực tế cho thấy, trong dịp Tết Nguyên đán, các trường hợp cấp cứu thường gia tăng, với nhiều mô hình bệnh tật như tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm, các bệnh lý tim mạch, lão khoa. Thực tế này đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ trực phải nhận diện sớm, phân loại chính xác và xử trí kịp thời, ưu tiên cấp cứu các trường hợp nặng, xử lý theo trình tự đối với các ca nhẹ và trung bình.

Đối với những tình huống đặc biệt như tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, bệnh viện kích hoạt ngay các phương án đã xây dựng, huy động lực lượng từ các khoa, phòng hỗ trợ phòng Cấp cứu, tổ chức phân luồng người bệnh, giảm áp lực, giảm tải.

Trường hợp cần thiết, bệnh viện sẽ điều động lực lượng trực ngoại viện theo các tổ đã được phân công sẵn; đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. “Tất cả các phương án đều đã được tính toán và chuẩn bị cẩn thận” - bác sĩ Bình nhấn mạnh.

Khoa Khám bệnh đã lên kế hoạch, bố trí nhân lực, sẵn sàng trực trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Thảo Khuy

Ở tuyến đầu tiếp nhận người bệnh, Khoa Khám bệnh đã chủ động bố trí nhân lực hợp lý. Theo bác sĩ Trần Thượng Dũng - Trưởng Khoa Khám bệnh, mỗi ca trực Tết đều có ít nhất 2 bác sĩ làm nhiệm vụ, bảo đảm xử trí nhanh chóng, chính xác các trường hợp đến khám. Với những ca bệnh nhẹ, không cần nhập viện, khoa sẽ giải quyết sớm để người bệnh có thể trở về nhà, sum vầy cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Bác sĩ Trần Thượng Dũng cũng khuyến cáo người dân: Để có một kỳ nghỉ Tết đầm ấm, an toàn, cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế biến bảo đảm vệ sinh; cân đối thời gian vui chơi, gặp gỡ với nghỉ ngơi hợp lý; đặc biệt, chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông, không lái xe khi đã sử dụng rượu bia.

Không chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, Bệnh viện còn chú trọng bảo đảm chăm sóc người bệnh an toàn, liên tục trong suốt dịp Tết. Điều dưỡng CKI Trương Thị Hương - Trưởng Phòng Điều dưỡng, cho biết: Kế hoạch phân công điều dưỡng đã được xây dựng trước Tết gần một tháng, với các phương án dự phòng sẵn sàng kích hoạt khi xảy ra tình huống cấp cứu hoặc cấp cứu hàng loạt.

“Chúng tôi đặt mục tiêu chăm sóc người bệnh toàn diện, an toàn và liên tục, đồng thời bảo đảm an toàn cho chính nhân viên y tế. Dù Tết là dịp ai cũng mong được đoàn viên, nhưng với đội ngũ điều dưỡng, chăm sóc người bệnh 24/24 giờ vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào nghề nghiệp” - điều dưỡng Hương chia sẻ.

Bệnh viện đã tổ chức các “góc xuân” ấm áp, gần gũi để động viên tinh thần cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế làm việc xuyên Tết. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đáng chú ý, để động viên tinh thần cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng làm việc xuyên Tết, năm nay Bệnh viện đã tổ chức các “góc xuân” ấm áp, gần gũi ngay trong khuôn viên, tạo không gian để nhân viên y tế cảm nhận không khí Tết, tiếp thêm động lực trong những ca trực dài ngày.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp đồng bộ giữa các khoa, phòng, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai sẵn sàng trực cấp cứu Tết, làm điểm tựa y tế vững chắc để nhân dân đón Xuân Bính Ngọ 2026 an lành, trọn vẹn.