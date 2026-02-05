Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết các đơn vị

(GLO)- Chiều 5-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế; ghi nhận những nỗ lực của tập thể Bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà Tết cho Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện xây dựng, triển khai tốt các phương án trực Tết, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị y tế; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, kịp thời tiếp nhận và xử lý các trường hợp cấp cứu, không để xảy ra tình trạng thiếu sót, bị động trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc Tết Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Đến thăm Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò định hướng, tập hợp đội ngũ người làm báo; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ nhiệm vụ sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc Tết Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; chú trọng nội dung phong phú, lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân đón Tết.

Đối với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đơn vị tiếp tục bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống; nâng cao chất lượng biểu diễn, đổi mới hình thức dàn dựng để các chương trình nghệ thuật vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa phù hợp với thị hiếu khán giả, nhất là thế hệ trẻ.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị cùng gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an toàn; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới.