Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo đến thăm, chúc Tết

(GLO)- Chiều 9-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn và đoàn các tổ chức Cao Đài đến thăm, chúc Tết.

Dự buổi tiếp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Quy Nhơn tặng quà Tết, chúc mừng năm mới lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Xuân Định

Trong không khí ấm áp, cởi mở và đoàn kết, đại diện các đoàn chức sắc tôn giáo bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi trước những chuyển biến tích cực, toàn diện của tỉnh Gia Lai trong năm 2025.

Các chức sắc đánh giá cao quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, đặc biệt là việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Nhân dịp năm mới, các đoàn chức sắc tôn giáo đã gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Cùng với đó, tích cực vận động chức sắc, chức việc, tăng ni, tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Xuân Định﻿

Đặc biệt, các tổ chức tôn giáo cũng bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng địa phương trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỉnh vừa tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo đơn vị hành chính mới, vừa triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 7 từ phải sang) đón nhận phần quà cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp từ đoàn các tổ chức Cao Đài. ﻿Ảnh: Xuân Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, sự phát triển ổn định của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đồng bào các tôn giáo thông qua việc lan tỏa các giá trị đạo đức, nhân văn, tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Tỉnh luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương chúc toàn thể chức sắc, chức việc, tăng ni, tín đồ các tôn giáo trong tỉnh đón năm mới an vui, an lành; tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Gia Lai phát triển hài hòa, bền vững và giàu bản sắc.