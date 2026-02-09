Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, viêm phổi nặng do vi rút, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội và các bệnh truyền nhiễm phổ biến như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh dại, cúm gia cầm...

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới và chủ động triển khai hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, trong cộng đồng, tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan và hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết. Ảnh: Như Nguyện

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền thông tin phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; thường xuyên rà soát, cập nhật các thông điệp truyền thông, hướng dẫn chuyên môn để kịp thời tuyên truyền, phổ biến nhằm giúp người dân biết, chủ động phòng, chống và hợp tác với nhân viên y tế phù hợp với tình hình dịch.

Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân luồng, cách ly, đảm bảo phòng, chống nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và không để xảy ra các ổ dịch trong các cơ sở y tế. Chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống gia tăng các trường hợp nhập viện do mắc bệnh truyền nhiễm. Đảm bảo công tác hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị phương án đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra và sẵn sàng triển khai các đội đáp ứng nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và thực hiện nghiêm công tác báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định.

Đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật và các quy định liên quan trong tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh; quán triệt nhân viên y tế thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ, văn hoá ứng xử với người bệnh, người nhà người bệnh, đặc biệt nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo quy định hiện hành. Đồng thời, các đơn vị y tế tổ chức thăm hỏi, đón Tết, chúc Tết cho người bệnh còn điều trị tại cơ sở y tế trong dịp Tết; chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh thuộc đối tượng chính sách...

Bên cạnh đó, các đơn vị khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đảm bảo dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị y tế, oxy y tế,…; bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác cấp cứu, thu dung, điều trị; đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.

Ngành Y tế phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc đảm bảo chất lượng, ATTP trong thời gian trước, trong và sau Tết. Ảnh: Như Nguyện

Về an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ của ngành Y tế được Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) để nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm ATTP bằng nhiều hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm ATTP của người dân trong lựa chọn, bảo quản, chế biến, sử dụng thực phẩm nhằm phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc đảm bảo chất lượng, ATTP trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể,… để kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng...