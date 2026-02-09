Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, viêm phổi nặng do vi rút, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội và các bệnh truyền nhiễm phổ biến như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh dại, cúm gia cầm...

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới và chủ động triển khai hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, trong cộng đồng, tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời, kiểm soát sự lây lan và hạn chế các trường hợp bệnh nặng, tử vong.

z7503735440166-4c9c7ad6abfba4824aa338a57f58db2a.jpg
Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết. Ảnh: Như Nguyện

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền thông tin phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; thường xuyên rà soát, cập nhật các thông điệp truyền thông, hướng dẫn chuyên môn để kịp thời tuyên truyền, phổ biến nhằm giúp người dân biết, chủ động phòng, chống và hợp tác với nhân viên y tế phù hợp với tình hình dịch.

Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân luồng, cách ly, đảm bảo phòng, chống nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và không để xảy ra các ổ dịch trong các cơ sở y tế. Chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống gia tăng các trường hợp nhập viện do mắc bệnh truyền nhiễm. Đảm bảo công tác hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị phương án đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra và sẵn sàng triển khai các đội đáp ứng nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và thực hiện nghiêm công tác báo cáo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định.

Đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh, các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật và các quy định liên quan trong tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh; quán triệt nhân viên y tế thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ, văn hoá ứng xử với người bệnh, người nhà người bệnh, đặc biệt nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế theo quy định hiện hành. Đồng thời, các đơn vị y tế tổ chức thăm hỏi, đón Tết, chúc Tết cho người bệnh còn điều trị tại cơ sở y tế trong dịp Tết; chú ý đối tượng người bệnh nghèo, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, người bệnh thuộc đối tượng chính sách...

Bên cạnh đó, các đơn vị khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đảm bảo dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị y tế, oxy y tế,…; bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác cấp cứu, thu dung, điều trị; đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.

z7503735405511-a2489c9a66b31e1e4b02849e832495b2.jpg
Ngành Y tế phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc đảm bảo chất lượng, ATTP trong thời gian trước, trong và sau Tết. Ảnh: Như Nguyện

Về an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ của ngành Y tế được Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) để nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm ATTP bằng nhiều hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm ATTP của người dân trong lựa chọn, bảo quản, chế biến, sử dụng thực phẩm nhằm phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc đảm bảo chất lượng, ATTP trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể,… để kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai ghi nhận 164 ca cấp cứu, tai nạn do mưa bão

Gia Lai ghi nhận 164 ca cấp cứu, tai nạn do mưa bão

(GLO)- Trong đợt bão lũ từ ngày 7 đến 8-11, các cơ sở y tế tại Gia Lai đã tiếp nhận 7.038 lượt người đến khám-chữa bệnh, trong đó có 164 ca cấp cứu, tai nạn do mưa bão và 79 trường hợp cần nhập viện điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Dinh dưỡng

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Tin tức

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Sức khỏe

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Sức khỏe

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Bệnh viện Quân y 211 cứu sống bệnh nhân nam vô danh bị đột quỵ não

Bệnh viện Quân y 211 cứu sống bệnh nhân nam vô danh bị đột quỵ não

Sức khỏe

(GLO)- Chiều 21-1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất), 1 bệnh nhân nam vô danh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ não, tăng huyết áp, không có người thân, bảo hiểm y tế và không có khả năng chi trả chi phí điều trị đã được bệnh viện cùng người dân hợp lực cứu sống.

null