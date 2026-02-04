Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Tỉnh ủy

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thân mật tiếp đoàn Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai đến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong không khí ấm áp những ngày cận Tết, Mục sư Hanh đã đại diện đoàn Ban đại diện Tin lành tỉnh gửi tới lãnh đạo tỉnh lời chúc mừng năm mới an lành, tốt đẹp.

Mục sư cũng bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật và đổi thay tích cực của tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân.

Mục sư Hanh (bên trái) đại diện đoàn Ban đại diện Tin lành tỉnh chúc Tết Tỉnh ủy. Ảnh: Xuân Định



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương thông tin, năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp, mở rộng không gian phát triển.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,2%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 28.000 tỷ đồng. Hoạt động thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả khả quan với hàng trăm dự án mới được triển khai.

Nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Xuân Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Ban đại diện Tin lành tỉnh cùng bà con tín hữu trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương chúc các vị chức sắc, chức việc và toàn thể tín hữu Tin lành trong tỉnh đón năm mới an vui, hạnh phúc; tiếp tục đồng hành, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Mục sư Hanh (bên trái) đại diện đoàn Ban đại diện Tin lành tỉnh tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Tỉnh ủy. Ảnh: Xuân Định

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động tôn giáo; qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.