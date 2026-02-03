Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các đơn vị và gia đình người có công

(GLO)- Sáng 3-2, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công trên địa bàn các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các thế hệ đảng viên cộng sản đầu tiên, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi. Ảnh: Xuân Định

Chi bộ Cửu Lợi là chi bộ Đảng đầu tiên ở Hoài Nhơn, được thành lập vào tháng 8-1930 với 5 đảng viên, là tiền thân của Đảng bộ cấp huyện đầu tiên ở Bình Định (cũ).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Hoài Nhơn đã đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, góp phần đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập, vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. Ảnh: Xuân Định

Thời gian qua, đơn vị đã triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; đấu tranh phòng - chống tội phạm.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp phòng - chống khai thác IUU và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đồn Biên phòng Tam Quan, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây), Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của tập thể cán bộ, viên chức của đơn vị trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh tâm thần - một lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi nhiều kiên trì và lòng nhân ái.

Đồng chí nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Trung tâm tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức và quan tâm đến đời sống, tâm lý người lao động để yên tâm công tác lâu dài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. Ảnh: Xuân Định

Thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình.

Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Chung Thị Chính (phường Hoài Nhơn Tây). Ảnh: Xuân Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.