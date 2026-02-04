Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải chúc Tết các đơn vị trên địa bàn phường Quy Nhơn

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán, sáng 4-2, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tại Chi nhánh Viettel Bình Định, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm qua.

Theo đó, đơn vị tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, mở rộng vùng phủ sóng viễn thông, phát triển hạ tầng số, góp phần phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đơn vị cũng bảo đảm tốt công tác thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, phòng - chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi nhánh Viettel Bình Định đạt được trong thời gian qua, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đề nghị đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như nhu cầu thông tin của người dân trong dịp Tết.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải (thứ 5 từ trái sang) tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, người lao động Tân Cảng Miền Trung. Ảnh: X.Đ

Tại Tân Cảng Miền Trung, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động của đơn vị trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo đảm an toàn lao động và an ninh hàng hải.

Thời gian qua, đơn vị đã không ngừng nâng cao năng lực khai thác, cải tiến quy trình quản lý, ứng dụng công nghệ trong điều hành hoạt động cảng; góp phần tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics của khu vực miền Trung và của tỉnh.

Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm hoạt động khai thác cảng an toàn, hiệu quả; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống, chế độ, chính sách cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Đến thăm, chúc Tết Hải đoàn Biên phòng 48, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng - chống các loại tội phạm, cũng như hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển.

Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình trên biển; tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải (thứ 3 từ phải sang) tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48. Ảnh: X.Đ

Nhân dịp đón xuân mới, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động các đơn vị.

Đồng thời, mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng vững mạnh.