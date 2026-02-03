Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang.

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh cho người tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, chúc Tết Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Viện thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm các bệnh sốt rét, bệnh ký sinh trùng, bệnh nhiệt đới liên quan; đồng thời tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn và triển khai các biện pháp phòng - chống dịch bệnh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, bác sĩ Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn là cơ sở y tế chuyên khoa đầu ngành khu vực miền Trung trong lĩnh vực chỉnh hình và phục hồi chức năng; thực hiện khám, điều trị, phẫu thuật và phục hồi chức năng cho bệnh nhân mắc các bệnh lý cơ - xương - khớp, chấn thương, dị tật bẩm sinh và di chứng sau tai nạn.

Với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng việc chú trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng các kỹ thuật điều trị hiện đại, Bệnh viện từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Tại các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là vai trò của các đơn vị chuyên ngành trong phòng - chống dịch bệnh sốt rét, bệnh ký sinh trùng cũng như điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và hướng tới kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi lời chúc mừng, thăm hỏi và động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của lực lượng ngành y.

Bộ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, lòng tận tâm và y đức trong sáng đối với người bệnh; không ngừng học tập, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, chúc Tết Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 2-2, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.