(GLO)- C hiều 2-2, đoàn công tác do Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đón tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Đào Tuấn Anh trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai đối với Quân đoàn trong thời gian qua.

Tư lệnh Quân đoàn 34 khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm, chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã thông tin khái quát với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập.

Trong đó, bộ máy chính quyền từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, hiệu quả; lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phi Long

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chúc cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Quân đoàn 34 trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.