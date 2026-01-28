Quân đoàn 34 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trung tướng Đào Tuấn Anh thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh Chu Hoài

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu với gần 400 cán bộ, đảng viên trong toàn Quân đoàn 34 tham gia.

Các đại biểu tham gia hội nghị ở điểm cầu trung tâm. Ảnh: Chu Hoài

Tại hội nghị, Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 đã thông báo nhanh đến cán bộ, đảng viên về diễn biến và thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, đồng chí Tư lệnh đã nhấn mạnh những điểm mới, đột phá trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần này, đó là việc tích hợp đồng bộ các báo cáo về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng vào Báo cáo chính trị để tạo sự thống nhất, xuyên suốt và dễ triển khai.

Quang cảnh hội nghị tại các điểm cầu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thông tin về nội dung Đại hội, Trung tướng Đào Tuấn Anh nhấn mạnh: Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phương châm của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV là “Đoàn kết - Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Đảng xác định đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, coi khoa học công nghệ là động lực trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Đại hội tiếp tục khẳng định nhiệm vụ giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề cao trách nhiệm, nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt kết quả Đại hội đến 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Việc quán triệt phải gắn liền với thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống thông qua các chương trình hành động cụ thể, thiết thực.