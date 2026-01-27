(GLO)- Ngày 26-1, Quân đoàn 34 khai mạc Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026. Thiếu tướng Trần Công Đức - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo Hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 41 đơn vị trong toàn Quân đoàn 34, được tổ chức theo 5 khối thi.

Các đơn vị tham gia Hội thi tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm như: xây dựng hệ thống mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện; chuẩn bị sổ sách, giáo án huấn luyện các đối tượng; tổ chức, bố trí, trưng bày thao trường, bãi tập; thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện.

Các đại biểu kiểm tra mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. Ảnh: Duy Tuyên

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thi, Thiếu tướng Trần Công Đức nhấn mạnh, đây là dịp để các cơ quan, đơn vị thể hiện kết quả chuẩn bị huấn luyện; đồng thời là cơ sở quan trọng để Quân đoàn đánh giá đúng thực chất, từ đó đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong tổ chức huấn luyện năm 2026.

Thiếu tướng Trần Công Đức yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, quy chế hội thi và lịch điều hành của Ban tổ chức; triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, toàn diện, bảo đảm khoa học, gọn gàng, mỹ quan và an toàn tuyệt đối.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cần nắm chắc quy chế; thực hiện chấm điểm khách quan, chính xác; phản ánh đúng chất lượng công tác chuẩn bị huấn luyện của từng đơn vị.

Quang cảnh khai mạc Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2026. Ảnh: P.D

Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 30-1. Sau Hội thi, các cơ quan, đơn vị sẽ nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm; kịp thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các sáng kiến, cải tiến có giá trị.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.