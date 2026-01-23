Khối thi đua số 2 Quân đoàn 34 phát động phong trào thi đua quyết thắng

(GLO)- Ngày 23-1, tại Sư đoàn 31, Khối thi đua số 2 Quân đoàn 34 tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.

Dự lễ có Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34; lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua gồm: Sư đoàn 9, Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Sư đoàn 31 và Trường Quân sự.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồng Phúc

Tại buổi lễ, Khối thi đua số 2 đã đánh giá toàn diện kết quả tổ chức, hoạt động thi đua năm 2025. Theo đó, Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Phong trào đã được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp. Từ đó, tạo ra môi trường, động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chất lượng huấn luyện, diễn tập không ngừng được nâng lên.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cũng đã tiến hành đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác khen thưởng được triển khai chặt chẽ, hướng về cơ sở.

Các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2026. Ảnh: Hồng Phúc

Tại buổi lễ, Khối thi đua số 2 đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 và đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua.

Theo đó, các đơn vị sẽ tập trung thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Minh Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của Khối thi đua số 2. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Trọng tâm là thi đua thực hiện tốt “3 đột phá” gồm: nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; tổ chức lực lượng cải cách hành chính và chuyển đổi số, thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.