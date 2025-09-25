(GLO)- Thời gian qua, Quân đoàn 34 đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhờ đó, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững địa bàn chiến lược.

Thi đua huấn luyện giỏi

Đại tá Nguyễn Trung Hiếu-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) cho biết: Những năm qua, Sư đoàn đã tập trung triển khai các phong trào như: “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Đại đội huấn luyện kiểu mẫu”, “Mô hình nêu gương sáng”... Kết quả, 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi, vượt chỉ tiêu đề ra. Đơn vị duy trì có 2 đại đội đạt “3 tiếng nổ giỏi” trong huấn luyện tân binh.

Chiến sĩ Quân đoàn 34 trong một buổi huấn luyện trên thao trường. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 34 đã gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và tinh thần thi đua “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”... Quân đoàn kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả, tổ chức sơ/tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng từng đợt, giai đoạn ở các cấp.

Theo đó, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98,7% trở lên; 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, hơn 37% cán bộ trung đội, đại đội huấn luyện giỏi; hơn 50% cán bộ tiểu đoàn huấn luyện giỏi, 100% cán bộ cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách, nhiều đồng chí hoàn thành tốt. Kết quả huấn luyện các đối tượng có hơn 80% đạt khá, giỏi (40% giỏi). Cùng với đó, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được đẩy mạnh, hằng năm có từ 24 - 36 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34-thông tin: Phong trào thi đua yêu nước đã được các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa bằng những phong trào, phần việc cụ thể. Cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải thực hiện tốt việc nêu gương, “tự soi, tự sửa”, thực hiện “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Trong giai đoạn 2016 - 2025, Quân đoàn đã xây dựng được 276 tập thể và 1.432 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Qua đó, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Quân đoàn 34 diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thi đua hướng về cơ sở

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đặc biệt, các phong trào thi đua của đơn vị tập trung hướng về cơ sở.

Thượng tá Lê Hồng Thạch-Phó Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7-cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tập trung vào các nội dung, công việc cụ thể. Trong đó, tập trung giúp đỡ người dân, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã không quản ngại khó khăn, gian khổ thậm chí là hy sinh để tập trung giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai”.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 giúp xã Gào trồng cây xanh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ năm 2020 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 đã đóng góp hơn 15.000 ngày công giúp địa phương xây dựng 60 căn nhà cho hộ nghèo. Riêng năm 2025, đơn vị cùng các địa phương của tỉnh Gia Lai xây dựng 52 căn nhà theo chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; hàng chục căn “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà 100 đồng” cũng được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Võ Sơn Anh-Chính ủy Sư đoàn 320-cho biết: Hiện nay, Sư đoàn hỗ trợ 71 học sinh nghèo tại 3 xã biên giới tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; hàng trăm suất quà Tết, hàng tấn gạo được trao cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn... Những việc làm thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, làm sáng thêm phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 luôn tích cực đẩy mạnh công tác dân vận, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận theo tinh thần hướng về cơ sở, tích cực nghiên cứu, giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ đầu năm đến nay, Quân đoàn đã tặng hơn 35.000 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và các đối tượng chính sách ở địa bàn đóng quân nhân dịp lễ, Tết với số tiền hơn 27 tỷ đồng. Ông Đinh Văn Đáp (làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội) cho biết: “Mình rất vui vì được các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 xây tặng ngôi nhà mới. Nhờ có căn nhà mới này, gia đình mình ổn định cuộc sống, mình luôn vận động con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin và nghe theo lời kẻ xấu, chăm lo lao động để có cuộc sống tốt hơn”.