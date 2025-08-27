Xây thế trận lòng dân từ mô hình trồng lúa nước

(GLO)- Sau gần 5 năm triển khai, mô hình trồng lúa nước do Đồn Biên phòng Ia Púch (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) thực hiện đã giúp đồng bào Jrai ở xã Ia Púch có cuộc sống ấm no, thay đổi nếp nghĩ, cách làm và thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Những ngày đầu gian khó

Năm 2020, Đồn Biên phòng Ia Púch triển khai mô hình trồng lúa nước trên khu đất cuối làng Chư Kó, nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nâng cao thu nhập cho người dân xã biên giới Ia Púch còn nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp người dân làng Chư Kó làm ruộng. Ảnh: ĐVCC

Địa hình dốc, đất bỏ hoang lâu năm, thiếu máy móc và tập quán chỉ làm lúa rẫy của bà con Jrai nơi vùng đất này khiến hành trình ban đầu đầy thử thách. Thiếu tá Puih Đức, Đội trưởng Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Púch), nhớ lại: “Thời điểm ấy, đa số hộ dân Jrai chỉ quen làm lúa rẫy. Khi nghe vận động trồng lúa nước, bà con lo ngại làm ruộng cực mà chưa chắc có ăn. Nhưng với quyết tâm giúp bà con no ấm hơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn không quản ngại khó khăn để triển khai. Ban đầu, chúng tôi thay phiên xuống làng vận động. Khi bà con đồng ý, bộ đội cùng dân trực tiếp khai hoang, dẫn nước từ suối, chọn giống phù hợp để gieo trồng. Chúng tôi còn cầm tay chỉ việc từ khâu ngâm ủ giống, làm đất, nhổ cỏ đến diệt trừ sâu bệnh”.

Ông Siu Kim (làng Chư Kó), người tiên phong tham gia mô hình, chia sẻ: “Ban đầu ai cũng nghi ngại. Tôi nghĩ bộ đội bày cách làm mới để khỏi đói, cứ thử, không thành công cũng chẳng mất gì. Không ngờ vụ lúa đầu tiên gia đình đã có gạo ăn quanh năm. Thành công ấy tạo niềm tin, lan tỏa đến nhiều hộ, khuyến khích bà con mạnh dạn nghe lời BĐBP tham gia trồng lúa nước”.

Theo trung tá Phan Công Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch: Năm 2020, đơn vị triển khai mô hình tại làng Chư Kó. Đến năm 2022, từ hiệu quả bước đầu, đơn vị phối hợp UBND xã kêu gọi DN đồng hành san ủi mặt bằng mở rộng thêm diện tích, hỗ trợ giống lúa. Nhờ đó, mô hình trồng lúa nước đạt kết quả ngoài mong đợi. Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn vẫn tiếp tục hỗ trợ bà con sản xuất, góp phần thắt chặt tình quân dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Ấm no vùng biên viễn

Sáng kiến trồng lúa nước nơi biên giới đã chứng minh giá trị bền vững: Vừa giúp dân có cuộc sống sung túc, vừa tạo dựng thế trận lòng dân vững chắc. Những cánh đồng lúa chín vàng hôm nay là thành quả gắn bó quân dân, là điểm tựa bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân thu hoạch lúa nước. Ảnh: ĐVCC

Nếu lúc mới triển khai chỉ có 3 hộ trồng 0,6 ha lúa nước, thì đến nay đã có 18 hộ tham gia với gần 8 ha. Năng suất đạt 5 - 6 tấn/ha, gấp 5 lần lúa rẫy. Ông Rơ Mah Thiết (làng Chư Kó) nói: “Lúc đầu tôi sợ bỏ công vô ích, nhưng BĐBP ngày nào cũng đến hướng dẫn. Giờ ruộng đồng khác hẳn, nhà có gạo ăn quanh năm, không còn lo thiếu đói. Chúng tôi còn bán lúa để tích cóp tiền mua tivi, xe máy”.

Bà Siu Bin (cùng làng) chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của chính quyền, DN và BĐBP, dân làng đã quen với trồng lúa nước. Cánh đồng ngày càng mở rộng, năng suất nhiều hộ đạt 6 - 7 tấn/ha/vụ. Lúa nước 2 vụ không chỉ đảm bảo lương thực mà còn đem lại ấm no. Bà con rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch. Ngoài hỗ trợ canh tác, bộ đội còn hướng dẫn sử dụng máy cày, máy bơm. Đến vụ sản xuất hay thu hoạch, bộ đội còn thay nhau phụ giúp bà con”.

Thượng tá Ngôn Ngọc Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch, khẳng định: “Giúp dân phát triển sản xuất, nhất là cây lúa nước, không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của người lính biên phòng với đồng bào biên giới. Giúp dân thoát nghèo, có cuộc sống ấm no chính là cách chúng tôi bảo vệ biên cương từ trong lòng dân. Mồ hôi hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đổ xuống đồng đã giúp cánh đồng Chư Kó ngày càng mở rộng, khơi dậy niềm tin về sinh kế lâu dài. Hiện đơn vị đang khảo sát để vận động thêm nhiều hộ tham gia, mở rộng mô hình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân”.