Quân đoàn 34 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025

Thiếu tướng Lê Minh Quang-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.D

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Năm 2025, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên; duy trì nền nếp thi đua thường xuyên và cao điểm theo chuyên đề. Các đơn vị triển khai các phong trào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh cải tiến mô hình học cụ, xây dựng môi trường văn hóa; chăm lo đời sống bộ đội. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn Quân đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ kết quả nổi bật, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua năm 2026. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Quân đoàn tiến hành rà soát, bình xét danh hiệu thi đua cấp Quân đoàn và thống nhất đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Quang yêu cầu Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua; xây dựng mô hình điểm, nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh, Quân đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.