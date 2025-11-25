Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Quân đoàn 34 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Thiếu tướng Lê Minh Quang-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Quân đoàn chủ trì hội nghị.

8cbfe6a6b32d3f73663c.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: T.D

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Năm 2025, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên; duy trì nền nếp thi đua thường xuyên và cao điểm theo chuyên đề. Các đơn vị triển khai các phong trào thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh cải tiến mô hình học cụ, xây dựng môi trường văn hóa; chăm lo đời sống bộ đội. Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn Quân đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ kết quả nổi bật, chỉ ra hạn chế và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua năm 2026. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Quân đoàn tiến hành rà soát, bình xét danh hiệu thi đua cấp Quân đoàn và thống nhất đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

092033256aaee6f0bfbf.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Minh Quang yêu cầu Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua; xây dựng mô hình điểm, nhân rộng điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh, Quân đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

null