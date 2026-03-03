Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Đặc biệt, nguồn tuyển chọn nữ công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt mức 112%. Chất lượng nguồn tuyển tiếp tục được nâng cao: tỷ lệ công dân có trình độ đại học đạt khoảng 16,5% (tăng 6,45% so với năm 2025); cao đẳng đạt khoảng 10,5% (tăng 2,8% so với năm 2025). Đáng chú ý, nhiều công dân có trình độ sau đại học cũng tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Ảnh: ANTV

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng thông tin, năm 2026, công tác tuyển quân trong CAND có nhiều điểm rất mới, gắn liền với việc triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào kỷ nguyên mới; cũng là năm đầu tiên triển khai tuyển quân với không gian phát triển, địa giới hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bối cảnh này đặt ra những yêu cầu cũng rất mới đối với lực lượng CAND, trong đó công tác Công an không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) mà còn phải góp phần kiến tạo phát triển, đảm bảo nền tảng cho phát triển.

Đồng thời, đặt ra yêu cầu về xây dựng lực lượng CAND và chất lượng cán bộ, chiến sĩ phục vụ trong lực lượng CAND, trong đó có lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ.