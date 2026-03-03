Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Đặc biệt, nguồn tuyển chọn nữ công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt mức 112%. Chất lượng nguồn tuyển tiếp tục được nâng cao: tỷ lệ công dân có trình độ đại học đạt khoảng 16,5% (tăng 6,45% so với năm 2025); cao đẳng đạt khoảng 10,5% (tăng 2,8% so với năm 2025). Đáng chú ý, nhiều công dân có trình độ sau đại học cũng tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND.

nguon-tuyen-nghia-vu-cand-nam-2026-dat-ty-le-cao-nhat-trong-10-nam.jpg
Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Ảnh: ANTV

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng thông tin, năm 2026, công tác tuyển quân trong CAND có nhiều điểm rất mới, gắn liền với việc triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào kỷ nguyên mới; cũng là năm đầu tiên triển khai tuyển quân với không gian phát triển, địa giới hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bối cảnh này đặt ra những yêu cầu cũng rất mới đối với lực lượng CAND, trong đó công tác Công an không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) mà còn phải góp phần kiến tạo phát triển, đảm bảo nền tảng cho phát triển.

Đồng thời, đặt ra yêu cầu về xây dựng lực lượng CAND và chất lượng cán bộ, chiến sĩ phục vụ trong lực lượng CAND, trong đó có lực lượng chiến sĩ nghĩa vụ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Chính trị

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Chính trị

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Chính trị

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Rộn ràng Ngày hội Bánh chưng xanh.

Chính trị

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức ngày hội “Bánh chưng xanh, Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Ngày hội thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị kết nghĩa.

