Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Đợt này, Hội đồng khám tuyển tiến hành khám cho khoảng 1.014 công dân thuộc 7 xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Gào, Thống Nhất và Biển Hồ.

Công tác khám tuyển được thực hiện đúng quy trình. Ảnh: Bá Bính

Các nội dung khám gồm: đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, kiểm tra thị lực, thính lực, răng-hàm-mặt, tai-mũi-họng, da liễu, tâm thần, nội và ngoại khoa...

Riêng phần khám cận lâm sàng gồm siêu âm, chụp X-quang, điện tim, xét nghiệm máu và nước tiểu được thực hiện tại Trung tâm Y tế Pleiku, làm cơ sở quan trọng cho việc tuyển chọn thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.