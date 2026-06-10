Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Sáng 10-6, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Đại tá Nguyễn Thành Công, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Chiến sĩ mới BĐBP tuyên thệ dưới Quân kỳ quyết thắng. Ảnh: Công Cường

Sau 3 tháng huấn luyện, 190 chiến sĩ mới đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng. Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, quân sự, điều lệnh, chiến thuật chiến đấu bộ binh, kỹ năng sử dụng vũ khí, xây dựng công sự, ngụy trang và các nội dung huấn luyện chuyên ngành. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó nội dung “3 tiếng nổ” có 85% đạt khá, giỏi. Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện nghiệp vụ biên phòng trong thời gian 1,5 tháng.

Trước đó, sáng 9-6, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 cho 460 chiến sĩ mới.

Trình diễn điều lệnh quân sự, võ thuật, Công an nhân dân. Ảnh: An Khang

Qua hơn 3 tháng huấn luyện tập trung, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh Công an nhân dân; được huấn luyện quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; đồng thời nâng cao thể lực, tác phong chính quy và ý thức tổ chức kỷ luật. Tại lễ bế giảng, các đại biểu đã theo dõi các nội dung duyệt đội ngũ, báo cáo kết quả huấn luyện cùng những màn biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu và xử lý tình huống nghiệp vụ, thể hiện sự trưởng thành rõ nét của các chiến sĩ mới.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện cho chiến sĩ công an mới. Ảnh: An Khang

Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo BĐBP tỉnh Gia Lai và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ biểu dương những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, đồng thời yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ BĐBP mới duyệt đội ngũ. Ảnh: Công Cường

Dịp này, các đơn vị đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác huấn luyện. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các chiến sĩ được phân công về các đơn vị để tiếp tục công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.