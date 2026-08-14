Trung đoàn 739 thông báo lịch bắn đạn thật trong tháng 8-2026

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về thời gian tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong tháng 8-2026 tại trường bắn Trung đoàn (phường Quy Nhơn Tây).

Theo thông báo, việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật của Trung đoàn 739 nhằm phục vụ kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 8 đã được Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt.

Trung đoàn 739 sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật vào các ngày 17, 18, 19, 20, 25, 26 và 27-8. Ảnh minh họa: T.H

Thời gian bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút các ngày 17, 18, 19, 20, 25, 26 và 27-8. Địa điểm tại trường bắn Trung đoàn 739 (tọa độ 21021) thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Khu vực trường bắn có phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây. Hướng bắn đạn thật là hướng Đông, từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian bắn đạn thật, Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi để cán bộ, chiến sĩ và người dân biết, không đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc trong khu vực thao trường bắn vào các khung thời gian nêu trên.