Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trung đoàn 739 thông báo lịch bắn đạn thật trong tháng 8-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về thời gian tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong tháng 8-2026 tại trường bắn Trung đoàn (phường Quy Nhơn Tây).

Theo thông báo, việc tổ chức kiểm tra bắn đạn thật của Trung đoàn 739 nhằm phục vụ kế hoạch huấn luyện chiến đấu tháng 8 đã được Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt.

trung-doan-739-thong-bao-lich-ban-dan-that-trong-thang-8-2026.jpg
Trung đoàn 739 sẽ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật vào các ngày 17, 18, 19, 20, 25, 26 và 27-8. Ảnh minh họa: T.H

Thời gian bắn đạn thật từ 6 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút các ngày 17, 18, 19, 20, 25, 26 và 27-8. Địa điểm tại trường bắn Trung đoàn 739 (tọa độ 21021) thuộc khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai.

Khu vực trường bắn có phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây. Hướng bắn đạn thật là hướng Đông, từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian bắn đạn thật, Trung đoàn 739 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi để cán bộ, chiến sĩ và người dân biết, không đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc trong khu vực thao trường bắn vào các khung thời gian nêu trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 11-8, đoàn công tác do Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kho Kỹ thuật K54 (thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) đóng tại Gia Lai.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập ném bom, bắn đạn thật

Thượng tướng Phạm Trường Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật tại Trung đoàn 925

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-8, tại Trung đoàn 925, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiểm tra, động viên các lực lượng chuẩn bị diễn tập bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức tại trường bắn TB2.

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar.

Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Uar

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 8-8, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại buôn Ia Jip, xã Uar. Trước đó, ngày 5-8, tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

null