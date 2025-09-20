(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Dự và chỉ đạo tại trường bắn có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng hoa tuyên dương các sĩ quan đạt thành tích xuất sắc ở nội dung bắn súng K54 (bài 1). Ảnh: Thanh Quý

Theo kế hoạch huấn luyện năm 2025, từ ngày 18-8 đến 20-9, 418 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn 15 và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất tham gia bồi dưỡng chính trị, huấn luyện các nội dung về điều lệnh, bắn súng K54 và Tiểu liên AK (bài 1), rèn luyện thể lực, kỷ luật quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54. Ảnh: Thanh Quý

Mặc dù còn nhiều khó khăn khi vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa huấn luyện nhưng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm nội dung huấn luyện sát thực tế, duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật, an toàn tuyệt đối.

Lực lượng quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng Tiểu liên AK (bài 1). Ảnh: Thanh Quý

Kết thúc đợt huấn luyện, 100% học viên đạt yêu cầu, nhiều người đạt loại khá, giỏi; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đối với nội dung kiểm tra bắn đạn thật (súng K54 (bài 1) cho sĩ quan và tiểu liên AK (bài 1) cho lực lượng quân nhân chuyên nghiệp), nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, vũ khí, trang bị, trong quá trình thực hành, các lực lượng tham gia bắn đạn thật đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy; thực hiện đúng phương pháp, tác phong; nắm vững tâm lý, yếu lĩnh động tác, đảm bảo an toàn về người, vũ khí và trang thiết bị. Kết quả kiểm tra, 100% lực lượng tham gia hoàn thành tốt nội dung, trong đó có 76,2% đạt khá, giỏi.