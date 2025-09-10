Danh mục
Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Công bố quyết định thành lập 4 đoàn kinh tế-quốc phòng thuộc Binh đoàn 15

Thanh Quý
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 9-9, tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng thành lập và trao quân kỳ quyết thắng cho các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, 74, 716 và 732.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu giao nhiệm vụ và trao quân kỳ quyết thắng cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74; Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu giao nhiệm vụ và trao quân kỳ quyết thắng cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732.

1-thieu-tuong-hoang-van-sy-tu-lenh-binh-doan-15-phat-bieu-chi-dao-tai-le-cong-bo-quyet-dinh-doan-kt-qp-72.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố Quyết định thành lập Đoàn KT-QP 72. Ảnh: Thanh Quý

Các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, 74, 732 được thành lập trên cơ sở các Công ty TNHH MTV 72, 74, 732 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 được thành lập trên cơ sở Chi nhánh 716.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đoàn kinh tế - quốc phòng, lãnh đạo Binh đoàn 15 khẳng định: Quyết định của Bộ Quốc phòng về thành lập các đoàn kinh tế - quốc phòng thể hiện sự tin tưởng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Binh đoàn 15. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao, đồng thời là điều kiện để xây dựng Binh đoàn 15 "tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả", đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

3-thieu-tuong-hoang-van-sy-tu-lenh-binh-doan-15-trao-quan-ky-quyet-thang-cho-doan-kt-qp-72.jpg
Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quân kỳ quyết thắng cho Đoàn KT-QP 72. Ảnh: Thanh Quý

Lãnh đạo Binh đoàn 15 yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy các đoàn kinh tế - quốc phòng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp cán bộ, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đoàn kinh tế - quốc phòng; thấy rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mình trong xây dựng đơn vị. Nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế; rà soát, ban hành, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; bổ sung, hoàn thiện các văn kiện tác chiến, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

6-dai-ta-khuat-ba-cao-bi-thu-dang-uy-pho-tu-lenh-binh-doan-15-trao-quan-ky-quyet-thang-cho-doan-kt-qp-716.jpg
Đại tá Khuất Bá Cao, Bí Thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quân kỳ quyết thắng cho Đoàn KT-QP 716. Ảnh: Thanh Quý

Các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, của Binh đoàn 15 và truyền thống của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và nhân dân trên địa bàn; xây dựng các tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ vững chắc. Làm tốt công tác dân vận, công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

