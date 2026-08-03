Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 269 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 3-8 đến ngày 7-8-2026, do PGS.TS, Đại tá Nguyễn Công Kiên - Trưởng khoa An ninh nội địa (Trường Đại học An ninh nhân dân) trực tiếp giảng dạy.

Trong thời gian học tập, các học viên nghiên cứu 6 chuyên đề trọng tâm gồm: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc; một số chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; một số vấn đề mới về quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

269 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã tham gia bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, chiến sĩ được cập nhật kiến thức về công tác dân tộc, nâng cao kỹ năng nắm tình hình, vận động quần chúng và xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở.