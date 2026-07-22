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Quân đoàn 34 khai mạc hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Sáng 22-7, Quân đoàn 34 khai mạc hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Phó Chính ủy Quân đoàn, Trưởng Ban Tổ chức hội thi và Thiếu tướng Trần Công Đức-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 34.

Tham dự lễ khai mạc còn có hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đoàn 34 cùng đại biểu các đơn vị kết nghĩa.

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Quân đoàn 34 khai mạc Hội thi Cán bộ đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Ảnh: N.T

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-7) với 2 nội dung gồm: Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và hội thi tuyên truyền viên trẻ. Trong đó, hội thi cán bộ đoàn giỏi có sự tham gia của 24 cán bộ đoàn tiêu biểu được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị; Hội thi tuyên truyền viên trẻ quy tụ 14 đội thi, chia thành 2 khối với sự tham gia của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn và các đơn vị kết nghĩa.

Đối với hội thi cán bộ đoàn giỏi, các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm: nhận thức bằng hình thức làm bài trắc nghiệm và thực hành giảng một bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, Ban tổ chức đánh giá kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động đoàn và khả năng truyền đạt của đội ngũ cán bộ đoàn.

Ở nội dung hội thi tuyên truyền viên trẻ, các đội xây dựng chương trình theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật nhằm thể hiện khả năng tuyên truyền, kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống; đồng thời lan tỏa các thông điệp về lý tưởng cách mạng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đoàn 34 và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ đoàn; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, nội dung các văn kiện Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; góp phần củng cố niềm tin, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Thông qua hội thi, Quân đoàn 34 tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, tuyên truyền viên trẻ có năng lực, góp phần đưa chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và Quân đoàn đến với cán bộ, chiến sĩ; tạo động lực thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đoàn 34 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

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