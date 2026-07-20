(GLO)- Ngày 19-7, tại Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức gặp mặt, giao lưu với các cựu chiến binh từng công tác tại đơn vị qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (19/7/1967-19/7/2026).

Tham dự chương trình có Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Văn Sưu - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 925 giai đoạn 1977-1980; cùng 74 cựu chiến binh từng công tác tại Trung đoàn qua các thời kỳ.

Trong không khí thân tình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 59 năm xây dựng, chiến đấu, huấn luyện và trưởng thành của Trung đoàn Không quân 925.

Trung đoàn 925 gặp mặt cựu chiến binh nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống. Ảnh: H.P

Ngày 23-4-2015, Trung tướng Phương Minh Hòa - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, ký Quyết định số 1257/QĐ-BTL công nhận ngày 19-7-1967 là Ngày truyền thống của Trung đoàn 925.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tháng 7-1967, Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Trung đoàn không quân tiêm kích thứ 3, mang phiên hiệu Trung đoàn 925, sử dụng máy bay tiêm kích MIG-19.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trên giao, Trung đoàn đã nhiều lần thay đổi phiên hiệu: Trung đoàn 925 (1967 - 1980); Trung đoàn 940 (1979 - 1990); Trung đoàn 920 (1990-2002); Trung tâm bay huấn luyện chuyển loại phi công MiG-21 (2002 - 2005); Trung đoàn 940 (2005 - 2013). Từ năm 2014 đến nay Trung đoàn chính thức mang tên Trung đoàn 925.

Dù ở bất cứ giai đoạn nào, mang phiên hiệu nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực nghiên cứu, học tập, làm chủ vũ khí, khí tài và trang bị kỹ thuật.

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 26-4-2018, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân; được nhân dân trìu mến gọi bằng tên “Đoàn Không quân Tây Sơn anh hùng”.

Lãnh đạo Trung đoàn 925 tặng quà lưu niệm cho các cựu chiến binh. Ảnh: H.P

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã chia sẻ nhiều câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc về những năm tháng chiến đấu, công tác và xây dựng đơn vị. Những ký ức chân thực, xúc động của các thế hệ đi trước đã giúp cán bộ, chiến sĩ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống, những hy sinh, gian khổ và tinh thần đoàn kết của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Tiếp nối ngọn lửa truyền thống, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hôm nay tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí, khí tài và trang bị kỹ thuật hiện đại; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.