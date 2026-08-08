Gian dối khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Người có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng. Trường hợp không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe, mức phạt có thể lên tới 75 triệu đồng.

Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, hành vi vi phạm quy định về sơ tuyển, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được áp dụng các mức xử phạt cụ thể.

Công dân tham gia khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: B.B

Gian dối kết quả khám sức khỏe có thể bị phạt 40 triệu đồng

Theo Điều 9 Nghị định số 218/2025/NĐ-CP, người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Mức phạt 30-40 triệu đồng cũng áp dụng đối với hành vi đưa hoặc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá dưới 2 triệu đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trong khi đó, người không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng bị phạt từ 15-20 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt từ 50-75 triệu đồng.

Đối với khâu sơ tuyển, người không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe mà không có lý do chính đáng bị phạt 3-5 triệu đồng. Hành vi không nhận quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe của cấp có thẩm quyền mà không có lý do chính đáng bị phạt 5-8 triệu đồng.

Gian dối sau khi đủ sức khỏe nhập ngũ bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 218/2025/NĐ-CP cũng quy định riêng việc xử lý các hành vi vi phạm sau khi công dân đã có kết quả khám tuyển đủ điều kiện nhập ngũ.

Theo đó, người gian dối nhằm trốn tránh thực hiện quyết định gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ bị phạt từ 40-50 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm trong trường hợp này còn bị buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong quyết định gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng bị phạt 30-40 triệu đồng. Nếu không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ, trừ các trường hợp được quy định riêng, mức phạt là 50-75 triệu đồng.

Nghị định 218/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5-8-2025, thay thế Nghị định 120/2013/NĐ-CP và các quy định sửa đổi, bổ sung trước đó về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.