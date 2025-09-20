Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Chặt chẽ các quy trình

Sau sáp nhập, phường Quy Nhơn Nam có dân số hơn 73.400 người, thuộc nhóm 4 phường đông dân nhất tỉnh. Để triển khai hiệu quả công tác tuyển quân, Ban CHQS phường đã tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường chỉ đạo các đơn vị, thành viên làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý hộ khẩu trên địa bàn.

Thanh niên xã Ia Pa hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: ĐVCC

Ông Huỳnh Phương Nam-Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường-cho biết: Đơn vị phối hợp với CA phường rà soát, nắm chắc số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, phối hợp với ban CHQS các xã, phường lân cận rà soát, đối chiếu những trường hợp thay đổi nơi cư trú, tránh tình trạng sót lọt hoặc trùng lặp khi chốt thực lực.

“Phường hiện có hơn 2.900 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Từ ngày 10 đến 12-9, Hội đồng NVQS phường đã tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách để xem xét danh sách các trường hợp miễn, hoãn, chưa gọi, không gọi và đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2026. Đồng thời, Hội đồng NVQS phường giải đáp thắc mắc của các khu phố, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại để đảm bảo tròn khâu, hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển quân”, ông Nam chia sẻ.

Phường Bồng Sơn hiện có hơn 1.600 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó, khoảng 80% thanh niên đang học tập, làm việc ở xa. Công tác rà soát thực lực, xét duyệt chính trị chỉ còn thực hiện ở 2 cấp (khu phố, phường) thay vì 3 cấp như trước đây, khiến trách nhiệm địa phương càng nặng nề hơn. Trong bối cảnh đó, các nhiệm vụ trong công tác tuyển quân được triển khai đồng bộ, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Ông Trương Nam Phong-Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn-thông tin: “Ngay tại các khu phố, việc rà soát, nắm thực lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ, họp xét, lập danh sách, phân loại được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai. Nhờ đó đảm bảo đúng, đủ các bước để tiến hành xét duyệt chính trị cấp phường. Thống kê sơ bộ cho thấy, phường hiện có khoảng 500 công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ”.

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân từ cơ sở, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cho cơ quan quân sự địa phương trong LLVT tỉnh, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, rà soát chốt thực lực thanh niên, sơ tuyển và xét duyệt cấp xã theo đúng quy định. Đến nay, 100% công dân nam đã đăng ký NVQS lần đầu; tỷ lệ chốt thực lực công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ chiếm 1,12% so với tổng dân số.

Lan tỏa tinh thần cống hiến

Thời gian qua, các địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân. Nội dung tập trung vào những quy định cơ bản của Luật NVQS năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng năm 2025 và Nghị định số 218/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần hăng hái tham gia NVQS cũng được tăng cường.

Ban CHQS phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của chị Võ Dương Hương Giang (SN 2002, phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: ĐVCC

Hoạt động tuyên truyền được triển khai đa dạng qua đài truyền thanh, trang tin điện tử, fanpage của ban CHQS xã, phường; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt ở thôn, khu phố. Ở địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, Hội đồng NVQS xã đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Ông Ksor Loan-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Pa-cho hay: Địa phương có 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 1 tháng qua, chúng tôi phối hợp với CA xã và các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong thanh niên. Đến nay, xã đã có hơn 10 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS và CA nhân dân.

Phường Quy Nhơn Nam cũng đã có 20 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong số này, chị Võ Dương Hương Giang (SN 2002) là nữ thanh niên duy nhất. Chị tâm sự: “Cha tôi là sĩ quan quân đội, mất vì tai nạn. Với tôi, trở thành người lính vừa là ước mơ vừa là niềm tự hào. Tôi muốn tiếp nối truyền thống gia đình, đóng góp sức trẻ và rèn luyện trong môi trường quân ngũ”.

Những ngày qua, nhờ công tác tuyên truyền, vận động được các địa phương chú trọng, ngày càng có thêm nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Điều này góp phần lan tỏa khí thế sôi nổi mùa tuyển quân, khẳng định tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.