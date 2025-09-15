Phường Pleiku xét duyệt thực lực, chính trị đối với 4.152 công dân trong độ tuổi nhập ngũ

(GLO)- Chiều 15-9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp xét duyệt thực lực, chính trị đối với 4.152 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2026.

Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng NVQS phường Pleiku chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND phường Pleiku Đặng Toàn Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: B.B

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo xét duyệt chính trị, báo cáo xét duyệt thực lực; đối chiếu hồ sơ công dân trong diện gọi nhập ngũ.

Đồng thời, tập trung thảo luận, biểu quyết về các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình; công dân đang theo học tại các trường THPT, cao đẳng, đại học hệ chính quy; trường hợp tạm hoãn do học vấn dưới lớp 8, chưa cư trú thực tế tại địa phương hoặc có vướng mắc về chính trị, vi phạm pháp luật, đang trong quá trình bị cơ quan chức năng xem xét xử lý…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: B.B

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng nhấn mạnh: Việc xét duyệt thực lực, chính trị phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, công bằng và chính xác.

Đồng thời, Chủ tịch UBND phường đề nghị các thành viên Hội đồng NVQS phường và đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 đạt kết quả cao.