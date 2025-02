Gần 300 chiến sĩ Công an hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề số 21, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Qua thời gian 2 năm, các đồng chí thực hiện nghĩa vụ nhập ngũ đã được trang bị những kiến thức quan trọng về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân và đã kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Việt Nam anh hùng.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định xuất ngũ và tặng hoa chúc mừng các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Lê Ánh

Trong quá trình học tập, rèn luyện, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhiều đồng chí đã có những cống hiến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội tại địa phương.

Trong đó, 16 đồng chí trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân; 64 đồng chí được kết nạp Đảng; 54 đồng chí đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và là đối tượng kết nạp Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ vững tác phong, tư cách người chiến sĩ Công an nhân dân; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, đi đầu, góp sức cùng lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương mình sinh sống, làm việc.

Được biết, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề số 21, Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng hỗ trợ, hướng nghiệp và đào tạo nghề cho các đồng chí xuất ngũ đợt này.