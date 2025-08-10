Danh mục
Trung đoàn Thông tin 29 bàn giao 5 căn nhà cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
(GLO)- Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) vừa bàn giao 5 căn nhà cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.

Tham dự lễ bàn giao nhà có Thượng tá Trần Quốc Việt-Phó Chính ủy Trung đoàn và lãnh đạo chính quyền xã Ia Hiao.

trung-doan-thong-tin-29-ban-giao-nha-cho-vo-chong-trung-uy-tran-van-nghia.jpg
Trung đoàn Thông tin 29 bàn giao nhà cho vợ chồng Trung úy QNCN Trần Văn Nghĩa. Ảnh: N.T

Các quân nhân được nhận nhà gồm: Trung tá Phạm Ngọc Sơn-Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Thông tin 29; Đại úy Phạm Khắc Điều-Chính trị viên Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1); Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Tình-Nhân viên tổng đài Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1); Trung úy QNCN Trần Văn Nghĩa-Nhân viên kỹ thuật Ban Hậu cần-Kỹ thuật; Đại úy QNCN Lê Hữu Minh-Nhân viên báo vụ Đại đội 4 (Tiểu đoàn 2).

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 34 và 200 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29. Sau hơn 2 tháng thi công, 5 căn nhà đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng công trình và phù hợp điều kiện sinh hoạt của từng gia đình.

cac-nha-dinh-duoc-ho-tro-tien-xay-dung-nha-chup-anh-luu-niem-voi-lanh-dao-xa-ia-hiao-va-trung-doan-29.jpg
Các gia đình được hỗ trợ tiền xây dựng nhà chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo xã Ia Hiao và Trung đoàn 29. Ảnh: N.T

Theo Thượng tá Trần Quốc Việt: Việc hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng góp sức với chính quyền địa phương trong việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

