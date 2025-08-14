Gia Lai có 2 tác phẩm đạt giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

(GLO)- Tối 13-8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.

Sau 3 năm phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 1.300 tác phẩm dự thi ở các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí (tăng gần 3 lần so với mùa giải trước); trong đó có 1.144 tác phẩm đủ điều kiện dự giải.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường (thứ 9 từ trái sang, Công an xã Ia O) đại diện nhóm tác giả lên nhận giải C cho tác phẩm “Quan tâm hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”. Ảnh: L.A

Qua quá trình rà soát, thẩm định, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 152 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng chung khảo tiếp tục đánh giá, lựa chọn 72 tác phẩm tiêu biểu để trao giải gồm: 6 giải A, 12 giải B, 19 giải C và 35 giải khuyến khích.

Công an tỉnh Gia Lai có 19 tác phẩm tham dự giải và có 2 tác phẩm đạt giải. Theo đó, tác phẩm “Quan tâm hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” của nhóm tác giả Hữu Trường (Công an xã Ia O), Bảo Hân (Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh) đạt giải C ở thể loại báo điện tử; tác phẩm “Sự thật sau những chuyến vượt biên” của nhóm tác giả Thúy Trinh, Nông Hòa, Thanh Tú (Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh) đạt giải khuyến khích ở thể loại truyền hình.