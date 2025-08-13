Đồn Biên phòng Mỹ An kịp thời dập tắt cháy rừng

(GLO)- Thông tin từ Đồn Biên phòng Mỹ An (thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: Chiều tối ngày 12-8, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với các lực lượng kịp thời dập tắt một đám cháy rừng trên địa bàn.

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy rừng sản xuất (trồng bạch đàn, keo) tại khu vực thôn Hoài Ninh (xã Phù Mỹ Đông), Đồn Biên phòng Mỹ An đã huy động 32 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ An tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Công Cường

Ngay sau khi có mặt, lực lượng BĐBP đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy như: phát đường băng cản lửa, dùng cành cây dập lửa, đào rãnh ngăn cháy lan…Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió lớn và thảm thực bì dày dễ bắt lửa, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực khống chế, không để đám cháy lan rộng.

Bộ đội làm đường băng cản lửa, không để đám cháy lan rộng. Ảnh: Công Cường

Sau gần 5 giờ đồng hồ chiến đấu với “giặc lửa”, đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, bảo vệ an toàn khu vực rừng lân cận và tài sản của người dân.