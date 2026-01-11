“Chủ nhật về làng” - Gần dân để giữ thôn, làng bình yên

(GLO)- Mô hình “Chủ nhật về làng” do Công an xã Ia Sao (nay là xã Ia Hrung) xây dựng và triển khai từ tháng 10-2024, với phương châm “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương.

Giữa tháng 12-2025, mô hình “Chủ nhật về làng” vinh dự là 1 trong 7 mô hình tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025” với chủ đề “Tự cường”.

Với phương châm “4 cùng”: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương, mỗi Chủ nhật hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp về các thôn, làng, không chỉ tuần tra, nắm tình hình địa bàn mà còn hỗ trợ người dân sản xuất, thu hoạch nông sản; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; lắng nghe, giải đáp thắc mắc, tư vấn pháp lý cho bà con.

Bám cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm

Thượng úy Lê Hữu Rin - Tổ trưởng Tổ tổng hợp, thành viên Ban Chỉ đạo mô hình “Chủ nhật về làng” của Công an xã Ia Hrung- cho biết: Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an xã luôn xác định phải bám sát cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực tế địa bàn cho thấy, tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự ATGT, trộm cắp vặt, nguy cơ phát sinh mất ANTT ngay từ thôn, làng.

Mô hình “Chủ nhật về làng” do Công an xã Ia Hrung xây dựng được tôn vinh tại Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025”. Ảnh: ĐVCC

Từ đó, “Chủ nhật về làng” được xác định là mô hình trọng tâm, với yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ đều trực tiếp xuống thôn, làng vào cuối tuần để gặp gỡ, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ngay tại cơ sở, lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử (VNeID), tích hợp giấy tờ tùy thân; hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tội phạm, PCCC; tuyên truyền chấp hành trật tự ATGT.

Với tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến ANTT, thủ tục hành chính, sản xuất, môi trường sống, an sinh xã hội… đều được tiếp nhận đầy đủ, kịp thời tổng hợp, tham mưu cấp trên xem xét, giải quyết phù hợp.

“Để mô hình đi vào chiều sâu, Ban Chỉ đạo lựa chọn những cán bộ có kỹ năng tuyên truyền, am hiểu địa bàn, nhiệt tình, “nói dân nghe, làm dân tin”; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động linh hoạt, phù hợp từng thời điểm, từng địa bàn.

Vào mùa thu hoạch, chúng tôi tập trung tuyên truyền nâng cao cảnh giác, bảo vệ nông sản; dịp cuối năm đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống pháo nổ, TNGT, nhất là trong thanh thiếu niên…” - Thượng úy Lê Hữu Rin chia sẻ.

Gần dân bằng hành động, hiệu quả lan tỏa

Không dừng lại ở tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công an xã Ia Hrung còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; trực tiếp tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội như sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, tổ chức trung thu cho thiếu nhi, rửa xe gây quỹ khắc phục hậu quả bão lũ, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng mũ bảo hiểm cho người dân.

Lực lượng Công an xã Ia Hrung tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo vụ mùa. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, lực lượng Công an xã đã đóng góp ngày công sửa chữa 3 căn nhà cho các hộ dân tại làng Dút 1, Dút 2 và làng Jék. Ông Rơ Châm Vinh (làng Jék) chia sẻ: “Năm 2025, gia đình tôi được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát; Công an xã còn cử cán bộ tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng, hoàn thiện căn nhà mới. Gia đình rất vui khi lực lượng Công an luôn đồng hành, gần gũi với bà con”.

Ông Rơ Châm Hyếu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dút 1 - cho biết, thông qua mô hình “Chủ nhật về làng”, người dân được tiếp cận pháp luật thiết thực; thanh niên cá biệt được quan tâm, giáo dục kịp thời; các quy định cấm xe tự chế được tuyên truyền rõ ràng.

Công an xã còn tuyên truyền phòng, chống ma túy; cảnh báo thủ đoạn lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch; vận động các hộ dân ký cam kết bảo đảm ANTT.

Theo thiếu tá Trần Huy Hoàng - Phó Trưởng Công an xã Ia Hrung, sau hơn một năm triển khai, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa dân. Đồng thời, mô hình trở thành môi trường rèn luyện, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng.

Ông Tống Thới Mốc - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung khẳng định, mô hình “Chủ nhật về làng” với phương châm “4 cùng” đã phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; góp phần răn đe, phòng ngừa các nguy cơ vi phạm pháp luật, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cơ sở. Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo duy trì, nhân rộng mô hình, góp phần giữ vững ANTT, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.