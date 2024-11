“Chủ nhật về làng” mô hình mới, hiệu quả cao

(GLO)- Mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng” do Công an huyện Ia Grai triển khai để tuyên truyền pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ngày 17-11 (chủ nhật), 30 cán bộ và chiến sĩ trong Tổ công tác mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng” của Công an huyện Ia Grai phối hợp với Công an xã Ia Sao triển khai hoạt động tuần tra kiểm soát, tuyên truyền chấp hành các quy định của pháp luật trên địa bàn.

Tổ công tác mô hình dân vận khéo "Chủ nhật về làng" răn đe thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật trú tại làng Tốt. Ảnh: T.D

Tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tốt (xã Ia Sao), tổ công tác cùng với Công an xã Ia Sao làm việc với 5 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm pháp luật để răn đe, nhắc nhở việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, các thành viên của tổ công tác cũng triển khai buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân làng Tốt.

Đưa con trai 14 tuổi đến nhà sinh hoạt cộng đồng của làng để nghe tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật, anh Rơ Châm Bok rầu rĩ nói: “Vợ chồng mình lo làm lụng ngoài đồng nên ít có thời gian kèm cặp các cháu. Nghe phản ánh cháu nhiều lần hái trộm cà phê của bà con vợ chồng mình buồn và xấu hổ lắm. Dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vì bị bạn bè lôi kéo nên cháu tiếp tục phạm lỗi. Mong qua buổi hôm nay, từ những răn đe, chỉ bảo của các cán bộ Công an huyện về những kiến thức pháp luật, cháu biết nhận ra những sai lầm của mình”.

Cùng tham gia tuyên truyền pháp luật với lực lượng Công an huyện Ia Grai, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng làng Tốt Rơ Châm Klih chia sẻ: “Thời gian qua, trong làng đã xảy ra một số vụ trộm cắp vặt, đặc biệt là hái trộm cà phê. Ngoài ra, một số thanh-thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông chưa chấp hành đúng quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp vi phạm, ngoài việc đến tận nhà nhắc nhở thì trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Công an tổ chức kiểm điểm, giáo dục, răn đe các cháu”.

Tổ công tác mô hình dân vận khéo "Chủ nhật về làng" tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời ngăn ngừa các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Ia Sao. Ảnh: T.D

Trong chuỗi hoạt động của mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng” tại xã Ia Sao, Tổ công tác cũng đã lập chốt kiểm tra các phương tiện giao thông chở nông sản và tuần tra, kiểm soát trên các đường để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng hóa vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ông Nguyễn Xuân Thế (trú thôn Tân An) cho hay: “Trước vụ thu hoạch cà phê, Công an xã và Công ty Cà phê Ia Sao 1 đã đến tuyên truyền gia đình chấp hành quy định trong đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nhắc nhở gia đình khai báo và đăng ký tạm trú khi thuê nhân công từ nơi khác đến”.

Thượng úy Phan Thị Thu Hà-Phó trưởng Công an xã Ia Sao-thông tin: Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn xảy ra 3 phạm pháp hình sự và 1 vụ tai nạn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp triển khai 50 buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật với hơn 4.500 lượt người dân tham gia. “Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện về thực hiện mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng”, chúng tôi đã phối hợp với tổ công tác của Công an huyện thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong thời điểm bắt đầu vụ cà phê, đi đôi với gọi hỏi răn đe các đối tượng thanh niên hư hỏng, chúng tôi cũng đến các cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn tuyên truyền không mua bán nông sản chưa rõ nguồn gốc, nghi ngờ trộm cắp”-Thượng úy Phan Thị Thu Hà cho biết thêm.

Các lực lượng phối hợp tuần tra đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội và nhắc nhở người dân chấp hành các quy định của pháp luật trong vụ thu hoạch cà phê năm 2024. Ảnh: T.D

Mô hình “Chủ nhật về làng” do Công an huyện Ia Grai triển khai thực hiện từ ngày 6-10-2024. Thực hiện mô hình, vào ngày các chủ nhật, Công an huyện phân công tổ công tác phối hợp với Công an các xã triển khai các hoạt động nghiệp vụ để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho người dân.

Trao đổi với P.V, Trung tá Trương Ngọc Ánh-Đội trưởng Đội Tham mưu, Tổ trưởng Tổ công tác mô hình dân vận khéo “Chủ nhật về làng” Công an huyện Ia Grai-cho biết: Xã Ia Sao được chọn làm xã điểm để thực hiện mô hình này. Vì vậy, thời gian qua, tổ công tác của Công an huyện đã tiến hành triển khai các hoạt động với mục đích nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Dù chỉ triển khai trong thời gian ngắn nhưng mô hình đã được người dân và lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá đạt hiệu quả cao. Người dân cũng đã tin tưởng vào lực lượng Công an và có những tin báo quan trọng về một số vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự trên địa bàn.