Mang Yang: Người dân bức xúc vì vườn cà phê bị kẻ gian hái sạch quả, chặt phá cành

Vụ thu hoạch cà phê mới bắt đầu, nhiều nông dân ở huyện Mang Yang đã bị kẻ gian đột nhập vườn cây hái trộm quả, bẻ cành và cây khiến người dân bất an, bức xúc.

Hàng chục cây cà phê của gia đình anh Đặng Văn Dũng (thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng) bị kẻ gian hái trộm hết sạch quả. Ảnh: K.P

Ngày 15-11, Công an huyện Mang Yang cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với Công an xã Đak Djrăng tiến hành điều tra xác minh vụ mất trộm cà phê, bẻ cành và cây của 2 hộ dân tại thôn Linh Nham.

Theo đó, ngày 14-11, vườn cà phê gần 8 sào của gia đình anh Đặng Văn Dũng (thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng) bị kẻ gian vào vườn hái trộm, bẻ cành và cây của hơn 50 cây cà phê chuẩn bị thu hoạch.

Anh Dũng bức xúc, sáng 14-11, tôi vào thăm vườn cà phê thì bàng hoàng phát hiện vườn bị kẻ gian tuốt trộm hết trái, cả chín lẫn xanh. Ngoài ra, nhiều cây bị bẻ cành, nhất là những cành sai quả. Dưới đất, quả còn rơi vãi, cành lá nằm la liệt. Qua kiểm tra phát hiện trong vườn có 20 cây cà phê bị bẻ cành và cây tan hoang, gần 30 cây bị tuốt sạch quả.

Nhiều cành cà phê bị kẻ gian bẻ rồi vứt lại ở vườn. Ảnh: K.P

“Nhìn vườn cà phê tan hoang như thế này, gia đình tôi xót xa lắm. Một năm cả gia đình tích cực chăm sóc, đến kỳ thu hoạch lại vừa bị trộm, vừa bị phá tan hoang, ước tính mỗi cây mất khoảng 25-30kg quả tươi. Còn những cây bị bẻ cành chắc chắn năm sau sẽ không có quả, gia đình phải chăm sóc lại mất hơn 3 năm may ra mới phục hồi cho cây được”-anh Dũng buồn bã nói.

Nằm cạnh vườn của gia đình anh Đặng Văn Dũng, vườn cà phê của gia đình bà Vũ Thị Mai (tổ 5, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) cũng bị kẻ gian đột nhập vào, chọn những cây nhiều quả hái sạch và bẻ cả cành vứt vương vãi khắp vườn.

Một cành cà phê bị bẻ gãy, tuốt sạch quả. Ảnh: K.P

Bà Mai bức xúc: “Nhà tôi cách rẫy khoảng 2 km, sáng 14-11, tôi vào thăm rẫy thì phát hiện kẻ gian đột nhập bẻ cành, thân và hái trộm quả trên 10 cây cà phê, mỗi cây bị mất gần 30 kg quả tươi, làm thiệt hại tài sản của gia đình tôi”.

“Kẻ gian vào vườn bẻ hết các cành sai quả, nên cây muốn phục hồi phải vài ba năm sau, ảnh hưởng lớn đến sản lượng. Việc này khiến gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng. Tôi vừa làm đơn báo cáo sự việc gửi lên Công an huyện Mang Yang và Công an xã Đak Djrăng. Tôi mong cơ quan Công an sớm điều tra tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm đối tượng phá hoại để bà con chúng tôi yên tâm lao động, sản xuất”-bà Mai buồn bã nói.

Một số cây cà phê trong vườn của gia đình bà Vũ Thị Mai bị bẻ cành, chặt cây xả vương vãi trên nền đất. Ảnh: K.P

Ghi nhận của P.V, tại hiện trường hàng chục cây cà phê của gia đình anh Dũng và bà Xuân trái xum xuê, nhiều cây bị tuốt sạch quả, cành và cây bị cắt xả vương vãi khắp nơi, dấu vết còn tươi mới.

Ông Hồ Ngọc Thắng-quyền Chủ tịch UBND xã Đak Djrăng-cho biết: “Hiện mới đầu vụ thu hoạch cà phê nhưng tình trạng trộm cà phê diễn ra trên địa bàn xã rất đáng báo động. Gần 10 ngày qua, địa phương đã tiếp nhận 3 vụ người dân địa phương báo cáo lên Công an xã về việc gia đình bị mất trộm, chặt phá cà phê. Hiện lực lượng Công an đang tiến hành điều tra, xử lý theo đúng pháp luật”.

Ngay từ đầu vụ thu hoạch cà phê, xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể ở địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân cần nâng cao cảnh giác để phòng ngừa tình trạng trộm cắp. Ngoài sự vào cuộc tuần tra bảo vệ của lực lượng chức năng thì người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của mình; kịp thời khai báo với cơ quan chức năng khi có sự việc trộm cắp xảy ra; hoặc khi thấy người lạ, những người có biểu hiện nghi vấn vào gần khu rẫy thì báo ngay cho cơ quan chức năng để quản lý.