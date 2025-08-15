Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Bình Hiệp phát hiện 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng ở các thôn Hòa Mỹ, Thuận Truyền về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 13-8, Công an xã Bình Hiệp tiến hành kiểm tra một số đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn.

1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an (từ trái qua, từ trên xuống): Nguyễn Vũ T., Trần Văn H., Phạm Trường G., Trần Văn M. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, Công an xã phát hiện 4 đối tượng gồm: Phạm Trường G. (SN 1993), Trần Văn M. (SN 1997, cùng ở thôn Hòa Mỹ, xã Bình Hiệp), Trần Văn H. (SN 1995) và Nguyễn Vũ T. (SN 1996, cùng ở thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy loại Methamphetamine (còn gọi là ma túy đá) từ các đối tượng chưa xác định để sử dụng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

Gia Lai: Phát hiện 1 ô tô vận chuyển 5 tấn hàng hóa nhập lậu

Tin tức

(GLO)- Nhận được nguồn tin từ người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra 1 ô tô nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

null