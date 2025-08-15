Công an xã Bình Hiệp phát hiện 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng ở các thôn Hòa Mỹ, Thuận Truyền về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 13-8, Công an xã Bình Hiệp tiến hành kiểm tra một số đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (từ trái qua, từ trên xuống): Nguyễn Vũ T., Trần Văn H., Phạm Trường G., Trần Văn M. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, Công an xã phát hiện 4 đối tượng gồm: Phạm Trường G. (SN 1993), Trần Văn M. (SN 1997, cùng ở thôn Hòa Mỹ, xã Bình Hiệp), Trần Văn H. (SN 1995) và Nguyễn Vũ T. (SN 1996, cùng ở thôn Thuận Truyền, xã Bình Hiệp) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy loại Methamphetamine (còn gọi là ma túy đá) từ các đối tượng chưa xác định để sử dụng.