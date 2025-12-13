Công an Gia Lai tạm giữ đối tượng hiếp dâm người đi đường

(GLO) - Sáng 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú tại tổ 2 Hội Thương, phường Pleiku) để điều tra về hành vi hiếp dâm và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 12-12, em H. (SN 2009, trú tại phường Pleiku) đến Công an phường Hội Phú trình báo về việc bị đối tượng lạ mặt dùng dao đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Quý dùng xe máy chặn xe em H. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh chụp màn hình

Theo H., khoảng 3 giờ cùng ngày, em điều khiển xe máy đi giao xôi cho khách hàng tại khu vực chợ đêm phường Diên Hồng. Khi đi tới đoạn đường Võ Trung Thành, H. bị một người đàn ông đi xe máy chặn lại, sử dụng 1 cây sắt tròn dùng để mài dao đe dọa, yêu cầu lên xe của đối tượng.

Hoảng sợ, em H. đã bỏ xe chạy bộ vào hẻm 80 Võ Trung Thành hướng ra đường Nguyễn Đường. Tuy nhiên, khi đang chạy thì H. bị ngã. Đối tượng đuổi theo sau rồi dùng 1 con dao bầu uy hiếp buộc em phải lên xe máy của mình.

Sau đó, đối tượng chở H. tới khu vực bãi đất trống trên đường Lê Quý Đôn, dùng dao bầu đánh 1 cái vào mặt em H. rồi có hành vi sờ soạng khắp người thiếu nữ.

Thấy có người đi ngang qua nên đối tượng tiếp tục ép em H. lên xe chở đến bãi đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Hội Phú) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bất an cho quần chúng nhân dân, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp với Công an phường Hội Phú và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo lực lượng Công an, thời điểm gây án vào đêm tối, không có người chứng kiến, bị hại không quen biết đối tượng nên quá trình truy xét ban đầu gặp không ít khó khăn.

Các trinh sát rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, thường xuyên mua bán quanh khu vực chợ đêm phường Diên Hồng; đồng thời, chia ra nhiều tổ khẩn trương trích xuất camera, tìm người biết việc để truy tìm điểm xuất phát của đối tượng và nơi đối tượng lẩn trốn sau khi gây án.

Qua truy vết, lực lượng Công an xác định trong sáng 12-12, đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực phường Diên Hồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Quý. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm trên, Công an phường Diên Hồng đã khống chế đối tượng Đặng Hoàng Quý có biểu hiện ngáo đá đập phá đồ đạc ở cổng Trung tâm thương mại Pleiku rồi dùng kéo đâm bị thương 1 cán bộ Công an.

Dù là 2 vụ việc khác nhau, song với sự nhạy bén, quyết tâm phá nhanh vụ án nghiêm trọng, lực lượng Công an phát hiện Quý chính là đối tượng khả nghi đã hiếp dâm em H. trước đó.

Ban đầu. đối tượng một mực chối tội. Tuy nhiên, với các chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng phải thừa nhận hành vi dùng dao đe dọa để hiếp dâm em H. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật dùng để uy hiếp nạn nhân.

Được biết, Quý làm nghề lái xe giao thịt heo từ các lò mổ tới khu vực chợ đêm.