Khởi tố kẻ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản tại Ia Grai

(GLO)- Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai) về các hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Trước đó, sáng 7-10, chị R.M.B. (SN 2002, trú làng Del, xã Ia Krái) điều khiển xe máy chở con đi học. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy chị trở về và không thể liên lạc được nên đã trình báo lực lượng chức năng để hỗ trợ tìm kiếm. Công an xã Ia Krái cùng người dân đã đăng tải thông tin tìm kiếm song không có tung tích.

﻿Đối tượng Tiến bị khởi tố về 3 hành vi. Ảnh: ĐVCC

Đến 9 giờ ngày 10-10, người dân phát hiện thi thể của chị B. tại một rẫy cà phê ở làng Mèo, xã Ia Grai. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an phát hiện một số tình tiết quan trọng để phục vụ công tác điều tra. Theo đó, thi thể bị đâm 6 nhát, trong đó có vết thương thấu ngực gây thủng nhu mô phổi, thủng khí quản, đứt động mạch. Nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng 2-3 ngày.

Ngoài ra, chiếc xe máy và điện thoại của chị B. đều không còn ở bên người. Bên trong thi thể có chứa tinh dịch. Do đó, lực lượng Công an nghi vấn đây là một vụ án hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.

Hiện trường là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Khi xảy ra sự việc không có người chứng kiến hoặc biết thông tin. Các trinh sát tỏa đi nhiều hướng để thu thập dữ liệu camera an ninh ở thời điểm nghi vấn xảy ra án mạng, lần theo dấu vết và khoanh vùng đối tượng.

Lực lượng Công an phát hiện Tiến điều khiển chiếc xe máy của chị B.; khoảng 17 giờ cùng ngày đã khống chế đối tượng ở 1 nhà nghỉ tại xã Ia Grai. Tại cơ quan Công an, Tiến đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Tiến cho biết đã nghỉ học từ khi lớp 5. Cha mẹ ly hôn, thiếu quản lý nên Tiến sống lang thang không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 12 giờ ngày 7-10, đối tượng mang theo 1 con dao đi đến khu vực nhà thờ ở xã Ia Krái.



Tại đây, Tiến gặp chị B. và ngỏ ý xin đi nhờ về nhà ở xã Ia Grai. Vì thương người nên chị B. đồng ý chở Tiến, dù không tiện đường về nhà mình.

Tiến đã lừa chị B. chở đến khu vực rẫy thuộc làng Mèo, gần rẫy cà phê của nhà Tiến nên đối tượng thông thạo đường đi. Khi đến nơi vắng vẻ, Tiến đã lộ mặt đòi cướp chiếc xe của chị B.

Khi 2 bên giằng co, Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị B. tử vong. Sau đó, đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân rồi lấy điện thoại và xe máy rời đi.

Trên đường đi, Tiến mang bán chiếc điện thoại cướp được với giá 150 nghìn đồng để đổ xăng và tiêu xài cho đến khi bị bắt giữ. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật.

Theo kết quả kiểm tra, Tiến âm tính với ma túy.