Khởi tố thanh niên giết người chỉ vì nghĩ bị nhìn đểu

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Ninh (SN 2007, trú tại khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn) về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 17-6-2025, Công an phường Hoài Thanh Tây (nay là phường Hoài Nhơn) tiếp nhận trình báo của anh N.T.H. (SN 1996, ở phường Hoài Nhơn Nam) với nội dung: Vào khoảng 23 giờ ngày 15-6-2025, em ruột anh H. là N.T.V. (SN 2008) bị người khác đánh vào đầu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nứt hộp sọ, tổn thương màng não.

Đối tượng Nguyễn Đức Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Đức Ninh là đối tượng gây án.

Theo đó, vào tối 15-6-2025, sau khi ăn nhậu xong, nhóm Ninh đi dạo trên tuyến quốc lộ 1A (thuộc phường Hoài Nhơn) theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn trước Chợ Đề (phường Hoài Nhơn) thì thấy nhóm V. đang đi trên đường.

Lúc này Ninh cho rằng trong nhóm V. có người nhìn đểu mình nên Ninh quay đầu xe đuổi theo, đồng thời nhặt 2 viên gạch mang theo. Khi đuổi kịp và chạy song song với xe V., Ninh ném mạnh 1 viên gạch vào đầu V., viên còn lại ném vào nhóm V. nhưng không trúng.

Hành vi của Ninh khiến nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ 47%, hiện vẫn đang trong quá trình điều trị.

Qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của Ninh có tính chất côn đồ, xem thường sức khỏe, tính mạng của người khác.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.