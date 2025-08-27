Danh mục
Bắt đối tượng đâm chết người ở xã Đak Pơ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ) để điều tra về hành vi giết người.

Tâm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của anh H. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, chiều 26-8, Tâm ngồi nhậu cùng anh L.V.H. (SN 1992, trú tại xã Đak Pơ) tại một quán nhậu ở thôn 2, xã Đak Pơ. Trong lúc nói chuyện, Tâm nghĩ rằng anh H. xúc phạm mình.

Đối tượng Tâm đã bị bắt giữ. Ảnh: Công an xã Đak Pơ

Khoảng 16 giờ 55 phút cùng ngày, 2 bên xảy ra cãi cọ, xô xát từ trong quán ra ngoài đường. Tại đây, anh H. bị Tâm đánh ngã xuống lòng đường. Sau đó, Tâm cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi bỏ đi.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng 27-8.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đak Pơ đã cùng tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng Tâm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Đánh giá bài viết

null