Nhanh chóng làm rõ đối tượng cướp, hiếp dâm và giết người tại xã la Grai

(GLO)- Khoảng 9 giờ ngày 10-10, người dân địa phương phát hiện tại khu rẫy ở làng Mèo (xã la Grai, tỉnh Gia Lai) có một thi thể nữ giới trong tư thế nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết đâm, bên cạnh có một con dao.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, truy xét.

Lực lượng Công an nhanh chóng xác định nạn nhân là chị Rơ Mah B. (SN 2002, ở làng Del, xã la Krái). Trước đó, sáng 7-10, chị B. điều khiển xe máy đưa con đi học. Đến tối, gia đình không thấy chị B. về nhà, liên lạc không được, tìm kiếm nhưng không thấy.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến. Ảnh: ĐVCC

Sau khi được Công an thông báo, gia đình đến nhận dạng và xác định nạn nhân là chị B. Khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một con dao và trong người nạn nhân có dấu vết tinh dịch. Ngoài ra, trên người cũng không có điện thoại và không thấy xe máy của nạn nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Ia Grai và các lực lượng tổ chức truy xét theo nhiều nguồn để truy tìm hung thủ gây án vụ án mạng. Đến 17 giờ ngày 10-10, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú tổ 1, xã Ia Grai) tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Tiến khai nhận: Khoảng 12 giờ ngày 7-10, đối tượng đi đến một nhà thờ thì gặp chị B. Sau đó, đối tượng xin đi nhờ về. Trong quá trình di chuyển, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản nên chở nạn nhân vào khu vực rẫy. Tại đây, đối tượng uy hiếp, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân, sau đó hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.